Den cuadro di exporta conocimento, desde 16 di maart 2022 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba lo ta dunando oido, informacion, guia y conseho na e muchanan y hobenan di St. Eustatius. Tawata na aña 2019 cu oficialmente e peticion a drenta serka Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba for di Openbaar Lichaam St. Eustatius, pa asina Openbaar Lichaam St. Eustatius ricibi sosten for di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba den realisacion di nan propio servicio di telefon pa ayudo di mucha y hoben. Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba no a duda y a ofrece sosten tecnico.

Despues di a haci un analisis profundo di e isla a mira cu un operacion di central di telefon pa ayudo di mucha y hoben completo ariba e isla no lo ta factibel. Por ehempel e cantida di mucha y hoben ariba e isla no ta hopi. Na St. Eustatius tin 908 mucha y hoben te cu e edad di 24 aña. Esaki ta haci cu tur persona conoce otro ariba e isla. Esaki por dificulta cu un mucha of hoben lo haci uso di e servicio di e telefon pa ayudo di mucha y hoben, locual lo debilita nan derecho di tin un opinion y vocivera esaki. Na e momento ey e peticion a cambia y St. Eustatius a solicita pa e muchanan y hobenan di St. Eustatius por yama na e servicio di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba.

Na aña 2021 oficialmente e Staatssecretaris di Volksgezondheid, Welzijn en Sport di Hulanda di e tempo ey, drs. Paul Blokhuis, a haci un biaha mas e peticion na Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba pa ricibi e yamadanan di e muchanan y hobenan di St. Eustatius.

Despues cu e companianan di telecomunicacion di St. Eustatius y Aruba a yega na un acuerdo cu otro, y e mentornan di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ricibi training tocante aspectonan cultural, etnico y e sociale kaart di St. Eustatius, ariba dia 16 di maart 2022 esaki a bira realidad. Ariba dia 16 di maart pa 2:00 di atardi e prome mucha/ hoben a marca e number 918 na St. Eustatius y e telefon na Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a ring y e mucha/ hoben a ricibi oido, informacion, guia y/ of conseho. E ayudo cu lo ser brinda na e muchanan di St. Eustatius lo ta e mesun ayduo cu nos muchanan y hobenan di Aruba ta ricibi. Mescos cu na Aruba, e yamada lo ta gratis y anonimo. Na St. Eustatius e telefon pa ayudo di mucha y hoben lo yama Guana Chat y e number di telefon ta 918.

E ayudo na e muchanan y hobenan di St. Eustatius ta den cuadro di e ‘kenniscentrum’ di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba cu ta exportando conocimiento. Despues di 22 aña di existencia Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘Kenniscentrum’ ta exportanando conocimiento na organisacionan gubernamental y no-gubernamental den region. Banda di crea conocimiento y comparti conocimiento, awor Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘Kenniscentrum’ ta bai sigui exporta conocimento.

Un gradicimento ta bai na Setar N.V., Flow, TelEm, Eutel, Openbaar Lichaam St. Eustatius, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nederland y Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.

Pa mas informacion tocante di e servicio cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta dunando na e muchanan y hobenan di St. Eustatius por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.

Comments

comments