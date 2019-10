Haci uso di “strategia di ciboyo” pa evita ladronicia y atraco

Vocero di Polis, Sr. Lito Lacle a duna conseho riba e hecho cu tin cosnan cu por haci pa evita cu ta bira victirma di ladronicia of atraco, bisando cu e cuidadano mester percura pa bo seguridad y ta tres factor ta hunga un rol na momento di comete atraco of ladronicia pasobra e intencion di e ladron no lo wordo kita nunca, pero con abo como persona lo haci’e dificil pa e ladron comete su acto. Pues e parti camind cada hende tin control riba dje ta pa minimaliza e oportunidad pa e malechor comete su acto. Of den otro palabra haci’e menos “aantrekkelijk” pa e malechor comete un atraco na un supermercado of otro lugar. Dus Cuerpo Policial ta dunando lecturanan riba e tereno aki caminda cu ta conscientiza comunidad por ehempel si ta maneha sumanan grandi di placa cada rato deposita e placa y no keda cu gran cantidad di placa den caha y den bo lugar. Un otro punto cardinal ta e accesibilidad na e negoshi mester ta menos facil cu ta posibel mientras cu e ora ta pasa ya cu mayoria di e atraconan ta tuma lugar despues di 8’or di anochi dus ta oranan laat di anochi esakinan ta tuma lugar y no durante dia cu ta haci cu mester tene cuenta cu esaki tambe. Pa loke ta e lecturanan cu Cuerpo Policial ta duna ta recomenda pa tur hende usa. strategia di ciboyo. Cu esaki Sr. Lacle kiermen cu tin diferente laag prome cu e malechor por yega na bo. Den cierto caso un cura pa sera bo luga ta importante, un cacho ta importante, un camera ta importante, un sistema di alarma ta importante pero tur e pasonan aki si ta cumpliendo cu nan bo ta haciendo e situacion menos “aantrekkelijk” pa e malechor comete su acto. Pues ora cu e malechor wak tur e cosnan aki cu bo tin como forma di seguridad, nan lo pensa dos biaha pa comete nan acto y un otro punto ta e dunamento di servicio, si e trahado ta atento ta haci cu e ta bira menos facil pa e malechor comete su acto.

