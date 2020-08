Haci excepcion no ta cay bou di mi Ministerio pero ta algo cu sigur mi ta briga p’e

Diahuebs mainta durante un conferencia di prensa yama pa Minister Chris Romero, a papia un poco extenso riba e discrepancia cu tin entre su coleganan pa loke ta reglamentacion di tiramento di pisca.

No ta un secreto cu tin un bay bin entre Ministernan Lopez-Tromp, Bikker y Romero pa loke ta e ley di tiramento di pisca. Pero esaki ta tumando lugar den momentonan sumamente dificil mundialmente unda cu mester bay ta creativo pa pone pa pan ariba mes. Y aki ta unda nos piscadornan local ta wordo perhudica grandemente den e temporada aki, pasobra e situacion financiero y desempleo ta obligando hopi hende busca nan pan door di drenta laman pa pisca.

Por a tuma nota cu Minister di Medio Ambiente a bisa enfaticamente cu e no lo firma un ley cu no ta finalisa y sigur no lo bay de acuerdo cu un asina yama “gedoogdbeleid”. Minister Lopez-Tromp su argumento ta cu su deber ta cuida y salvaguardia nos Medio Ambiente y pa es motibo e no por firma e excepcion di tiramento di pisca.

Pero awe Minister Chris Romero a duna di conoce cu mientrastanto e ta sigui busca solucion pa e piscadornan, specialmente e tiradornan di pisca. Segun Minister Romero a duna di conoce, e ta sintando cu diferente grupo cu ta directamente envolvi den e asunto di spearfishing pa asina purba yega na un solucion mas pronto cu ta posibel pa e piscadornan eherce nan trabou trankil.

Tambe Minister Romero a duna di conoce cu mientrastanto e ta keda reuni cu diferente instancia legal pa busca un solucion, haci un excepcion den e ley no ta den su man ni ta cay bou di su Ministerio. Aki nos por compronde cu ainda tin un discrepancia y falta di coperacion di parti su colega Minister pa por brinda un alivio na e tiradornan di pisca na Aruba.

