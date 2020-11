Haci actividad fisico y Boost bo defensa pa combati covid-19

IBiSA su tarea ta e.o. pa promove deporte y movecion den nos comunidad. E tarea pa por conscientisa un comunidad completo pa ta activo no ta uno facil. Den mayoria caso hende no tabata mira esaki como importante pero algo secundario of di menos prioridad. E ultimo añanan IBiSA a logra trece algun cambio den esaki cu p.e. deporte escolar, diferente caminata, campaña di salud y careda na unda por wak un cantidad grandi di hende durante siman y tur fin di siman participando.

Ta berdad covid-19 a causa hopi daño pero na mes momento a pone nos mira importancia di actividad fisico manera cana, core, landa, bike, gym etc. Tin dos aspecto hopi importante, personanan cu no por a sigui cu nan actividadnan y personanan cu no ta haci actividad fisico, pero a realisa e importancia di esaki awo.

Actividad fisico tin hopi beneficio pa e curpa completo y no solamente pa bira un atleta. Movecion diario por yuda bo pa reduci e riesgonan di haya diferente malesa manera, diabetes tipo 2, ataca di curason, colesterol, presion halto di sanger, pero tambe por yuda maneha bo peso, haci bo wesonan mas fuerte, laga bo sinti bo miho y cu mas energia, relaha y laga bo drumi miho. Banda di e beneficio fisico tin beneficio mental tambe, manera stop pensamentonan negativo y distrae bo di bo problemanan diario, crea oportunidad pa socialisa, mehora bo beis y yuda baha e nivel di stress.

IBiSA kier a conseha boso pa purba haci actividad fisico modera, pa 30 minuut preferiblemente 5 biaha pa siman pa yega na 150 minuut pa siman. Cu modera kiermen cu bo lo sinti bo curason bati un tiki mas lihe y bo lo hala rosea mas lihe tambe. Si e ta cay bo hopi pisa, por parti e 30 minuut den 2 biaha 15 minuut of 3 biaha 10 minuut. Y si bo tin hopi tempo sin haci actividad fisico cuminsa cu 5 pa10 minuut y keda agrega tempo te ora bo yega na e 30 minuut recomenda. Tambe nos ta conseha haci minimo 2 biaha pa siman pa 30 min largo actividad pa fortalece musculo.

Prome cu cuminsa cu e actividad fisico corda warm up pa evita lesion y pa bo tin un training mas placentero. Ora caba di haci ehercicio corda stretch pa bo mehora e agilidad di bo musculo y jointnan, minimalisa posibilidad di lesion y minimalisa e efecto di musculonan stijf. Si bo ta traha den oficina y ta sinta hopi, lanta cada 30 minuut haci algo p.e. stretch, cana etc. Di e forma aki bo ta minimalisa e efecto negativo di sinta mucho largo y asina limita e cantidad di caloria cu bo por kima unda bo lo por aumenta di peso y aumenta risico pa otro malesa. Tur hende por cuminsa cu actividad fisico riba nan mes of cu programanan online cu ta facil y economico pero semper consulta cu bo dokter di cas of specialista prome. Depende ki actividad bo scohe por ta un bon idea pa busca un guia profesional pa bo sigui mehora na un bon manera y sigur.

Sigui nos riba nos paginanan social pa mas informacion, motivacion y guia den e parti di actividad fisico y salud.

