Habrimento di negoshi ta keda un reto

Presidente di Camara di Comercio, sr. Ernst Mohamed, ta comenta cu keto bay habrimento di negoshi no ta facil debi na algun departamento di Gobierno.

Sr. Mohamed ta splica cu habrimento di negoshi tin su diferente retonan. Nan a sinta cu Departamento di Asuntonan Economico varios biaha caba y nan ta al tanto di e situacion. Nan ta spera cu pa Januari nan lo ta riba e mesun red portal pa por wak unda e problema ta tranca y nan por actua riba esaki mas lihe. E meta ta cu den dos siman of menos un persona por tin su negoshi habri. Sr. Mohamed ta mustra cu si un persona tin un eenmanszaak, den 24 pa 48 ora e por cuminsa su negoshi. E problema ta e tipo di inscripcionnan cu ta tuma mas tempo. Comunicacion entre Camara di Comercio y Departamento di Asuntonan Economico ta bon, pero si tin problemanan na cualkier di e dos deparamentonan aki, por acudi cerca directora Sonja Veldhuizen of sr. Mohamed mes y nan lo wak unda e persona ta tranca. Sr. Mohamed ta remarca cu ora bay aplica pa un negoshi of ora trece documentonan pa Departamento di Asuntonan Economico, mester percura pa tur documento t’ey p’e proceso bay mas facil.

Sr. Mohamed tambe splica en cuanto e proceso cu nan ta bezig cun’e den e e-investment portal commissie di Departamento di Asuntonan Economico y nan ta den diferente comisionnan pa mehora e proceso aki. E “red tape” na Aruba ta algo cu ta tranca negoshi y ta costa hopi placa, pero nan ta wak e parti positivo pa wak con e e-government y e-portal ta trahando. Sr. Mohamed ta mustra cu e ta bayendo den bon direccion y ta spera cu Camara di Comercio, CIAD y Departamento di Asuntonan Economico ta riba e mesun red portal cuminsando Januari unda nan tur tres por wak e informacionnan y yuda clientenan na un manera mas facil pa cuminsa su negoshi. Nan deseo ta pa mas cliente bin y mas negoshi habri, pero sr. Mohamed ta bolbe remarca cu tur persona mester trece tur nan documentonan. Si falta cualkier papel, esaki ta tranca e proceso.

