Habrimento di aña escolar 2018-2019 Colegio EPI

Directie, docentenan, staf y personal di Colegio EPI ta cla pa habri aña escolar 2018-2019 yen di positivismo y determinacion. En conexion cu esaki nos kier informa tur studiante di Colegio EPI lo siguiente:

Diahuebs 16 di augustus 2018 nos ta spera e studiantenan di Colegio EPI riba e siguiente orario na nan unit:

• Unit C&T: Studianten di semester 1 pa 8.30 ‘or am y studiantenan di semester 3 y 7 pa 10.30’or am;

• Unit Economia: Studiantenan di prome aña di 9’or am pa 11’or am, studiantenan den di dos aña di 9’or am pa 10’or am, studiantenan den di tres aña di 10’or am pa 10.30’or am cu mentor y di 10.30’or am pa 11.30’or am den collegezaal pa informacion tocante BPV-9.

Studiantenan den di cuatro aña no mester bin scol, nan lo ricibi e informacion digital. Informacion di e klasnan lo ta colga na porta di e lokaalnan dilanti di e parkeerplaats grandi.

• Unit H&T: Ta spera e studiantenan di prome aña FS y IE na unit pa 10’or am. Esaki ta un full-day program di 10’or am pa 3.30’or pm.

• Unit S&S: Solamente studiantenan di prome aña ta wordo spera di 10’or am pa 12’or pm.

Diabierna 17 di augustus 2018 Colegio EPI lo ta cera en connexion cu un actividad pa personal, pues no lo tin scol pa studiantenan.

Dialuna 20 di augustus 2018 e studiantenan ta wordo spera na Colegio EPI pa lo siguiente.

Unit C&T: Ta spera studiantenan di semester 1 pa un intake gesprek. Diahuebs 16 di augustus lo informanan di e orario exacto. Lesnan ta cuminsa oficialmente segun rooster diamars 21 di augustus 2018.

Unit Economia: Ta spera studiantenan di prome aña pa un intake gesprek. Diahuebs 16 di augustus lo informanan di e orario exacto. Lesnan ta cuminsa oficialmente segun rooster diamars 21 di augustus 2018.

Unit H&T: Ta spera e studiantenan di FS3-2 y FS3-3 (y FS3-1 cu ta bini bek) pa 9’or am na unit y studiantenan di IE3-2 y IE3-3 (y IE 3-1 cu ta bini bek) pa 1’or pm na unit.

Lesnan ta cuminsa oficialmente segun rooster diamars 21 di augustus 2018;

Lesnan ta cuminsa oficialmente segun rooster diamars 21 di augustus 2018; Unit S&S: studiantenan di prome aña lo tin introduccion den e siman di 20 pa 24 di augustus 2018 y pa demas studiante lo tin herkansing segun rooster. Lesnan ta cuminsa oficialmente segun rooster dialuna 27 di augustus 2018.

Colegio EPI ta yama tur studiante, docente y personal un bon bini y ta desea nan un bon comienso di aña escolar 2018-2019.

Comments

comments