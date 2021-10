Jennifer ta remarca cu Mr. van der Linden tin 3 luna caba cu e la muda pa ” Parke Yara” E la cuminsa ta usa e area aki for di Juni. Ta asina cu personanan den e bario ta sinta aki bou. Juli Mr. van der Linden a muda completo aki bou cu stoel y tas y nos a ripara cu e no ta bay su cas mas, cu ta un tiki mas pariba eynan, cual cas ta di dje. Nos a bin haya sa cu ta pa motibo di un problema cu e tin cu un subrina. Nan dos no ta bay bon cu otro, anto e la sali foy cas, dus su cas!



Pero e version no ta klop paso tur mainta e ta cana bay bin cu e subrina. Tur mainta e ta cana bay su cas y despues e subrina ta cana bin cune abou despues e ta hala bay cas dus problema no tin! E tin famia cu ta take care di dje pasobra tur dia nan ta trece su cuminda pe aki bou. Nan ta cobra su pensioen pero no kier ocupa di dje; nan ta lage aki bou. Si bo kier bo famia bo ta take care di dje.

Bo no ta lage ta biba bou palo, unda e ta haci su desperdicio humano. Holo malo den bario, molester pe bario! Nos no tin molester di dje como persona, pero aki bou di e palo e ta un mal bista pa e bario! Ora cu e haci su desperdicio humano aki bou e holo ta plama tur rond den bario. Bisiñanan di pariba y pazuid no por habri nan bentana cu holo malo di e desperdicio ta dalnan. Holo y musca cu ta hopi antihigienico. Riba dje tin varios apartamento di huur cu turista, cu ta cana y wak e mal bista aki bou di e palo. Awo e la core coy su pertenencianan bay paso e la wak camara cu a bin grabe, pero e tin tas y stoel pe keda aki bou. Bo por wak cla cla cu e ta biba aki bou. Bo pasa foi caminda bo ta wake drumi ey bou. Nos a acerca diferente instancia pa cu e situacion aki; polis city inspector. Tin un persona di bario cu a bay bati na diferente porta pero toch nads ta wordo haci.

Nos ta cansa di e situacion paso nos tin un comision di e bario cu ta encarga cu actividad cosnan cultural y folklorico. Awo pa pasco nos ta van plan di bai decora aki bow e palo. Juni nos a haci aki bou limpi y wak con vies e ta atrobe. Nos no por sigui asina pasobra e ta mahos bista pa nos bisiñanan y bishitantenan. E mr. aki tin famia cu ta trece cuminda pe tur dia y mescos nan por hibe cas di cuido e tambe. Awo cu COVID a slow down nos kier drecha nos parke bek asina tur bisiña por use pa sinta gezellig aki bou! No pa biba si paso awe ta e mayan ta bin adicto tambe! Si ami kier haci algo aki bou mesora DIP, polis ta bin core cumi. Desde Juni e la cuminsa frecuenta y july e la cuminsa biba aki bou. Su problema cu su subrina e mester wak con ta solucione, pero no trece esey pa nos bisiñanan, cu semper tabata tin bon relacion entre bisiñanan. Slachtofferhulp a ofrece yudansa pero e la nenga esaki. E situacion cu e subrina ta cu e la sak’e cu deurwaarder pero despues e mes a lague bin biba bek eynnan . Diferente instancia a papia cune y splik’e cu e no por keda biba aki bou. Ora cu entreviste e no ta ni papia e berdad. Eigenlijk nos no sa si tin instancia cu lo yuda como cu e cas ta dje y e tin su pensioen tambe.

