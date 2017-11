Habitantenan di St. Maarten ta esunnan mas afecta pa e impasse gubernamental

PHILIPSBURG, St. Maarten- Dos luna despues di cu horcan Irma a laga un desastre atras na St. Maarten, a surgi un impasse entre e ex patria colonial y e isla Caribense, cu tin status autonomo den Reino. E culpa, en todo caso, mester wordo busca den e gobierno anterior, cu a nenga di bay d acuerdo cu e exigencianan cu cual Den Haag a bin cun’e pa combati corupcion den e reconstruccion di e isla, cual costa miyones di euro.

Cu e gobierno di Den Haag ta exigi e Sala di Integridad wordo acepta pa Philipsburg y cu e frontera di e isla wordo controla door di marechaussees pa asina evita cu e reconstruccion bira un free for all, ta wordo mira pa e politiconan local como un muestra di poder di neocolonialismo. Pero e ta simplemente un exigencia normal den un proyecto di ayudo caminda 550 miyon euro di e pagadonan di belasting na Hulanda ta wordo hinca aden. Y pakico e cuestion di neocolonialisme despues e pasada di horcan Irma mester a bira un polemica? Mientras cu algun aña atras e isla tabata mas cu contento cu un organo di control financiero.

Mientras tanto, esunnan mas perhudica di henter e situacion aki ta e habitantenan, ya cu , despues di e prome ayudo di emergencia, no por cuminsa drecha of reconstrui nan cas, tanten cu e fondo di reconstruccion no ta disponibel. E barionan ta wardando ariba makinaria di construccion, hopi di e muchanan ainda no por bay scol bek. Ta deber moral di tur e politiconan cu ta bringando pa zorg pa e reconstruccion cumisna mas pronto posibel.

Gabinete Rutte III diabierna pone 550 miyon euro disponibel, bou condicion di cu e control anti corupcion wordo acepta door di e gobernantenan na St. Maarten.

Pa e habitante na St. Maarten ta di spera cu e condicionnan di Den Haag wordo acepta mas pronto posibel. De lo contrario lo no keda nada otro di un intervencion basa ariba statuut di Reino. E ora Den Haag lo tuma gobernacion over riba e ex colonia den Caribe.

Esey lo ta indeseabel. Pero ta keda na e gobernantenan di e isla pa bin bij y preveni cu un intervencion al estilo neo colonialismo tuma luga.

Fuente: https://www.trouw.nl