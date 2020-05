Habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta pidi Minister Marisol Lopez-Tromp pa nan wordo scucha

Su Excelencianan Minister-President di Aruba, sra. Mr. Evelyn Wever-Croes Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, drs. Marisol Lopez-Tromp L.G. Smith Blvd 76 Oranjestad Aruba

Oranjestad, 8 Mei 2020

Mevr. Mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization Savaneta 109-D Aruba Tel: 00-297-5847263 Cell: 00-297-5608935 Mailto:mmehenriquez@gmail.com

Ref: Habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta desmenti categoricamente e

declaracion di Minister Marisol Lopez-Tromp cu nan lo a sinta cu Minister di Medio Ambiente y pa e motibo aki nan ta pidi Minister Lopez-Tromp pa nan wordo scucha como e interesadonan cu nan bida y salud ta wordo afecta dor di e mal holor di Dump di Parkietenbos.

Su Excellencianan, Minister President, Evelyn Wever-Croes y Minister Marisol Lopez-Tromp,

Den un entrevista cu 24ora.com dia 7.5.20201 y cu Diario dia 8.5.20202, Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, drs. Marisol Lopez-Tromp ta declara cu e habitantenan di Parkietenbos a informé cu nan no tin ningun molester mas di e holor malo di Dump Sero Teishi. Minister ta referi na Sero Teishi, pero den e mesun rosea ta contesta e habitante di Parkietenbos cu un dia promer a cuestiona Minister Marisol Lopez-Tromp con ta posibel cu a tuma e Minister dos luna so pa resolve e problema di e habitantenan di Malmok cu tin molester di e ATV’s y UTV’s, cualnan ta stroba e tranquilidad den e bario di Malmok, na unda Minister Marisol Lopez-Tromp ta biba, mientras Minister Marisol Lopez-Tromp no tin atencion pa e problema di e Dump di Parkietenbos na unda e habitantenan di Parkietenbos ta sufriendo pa anjanan largo dor di e mal holor di gasnan toxico y danino pa salud di hende ora cu e Dump ta na candela.

Durante e tratamento di e cambio di Ley di Serlimar na September 2019, un grupo di habitantenan di Parkietenbos y vecindario a autorisa mi persona cu nan firma pa mi por representa nan den e caso di e mal holor di e Dump di Parkietenbos y Sero Teishi. Na momento

1 Entrevista 24ora.com fecha 7.5.2020 den cual Minister Marisol Lopez-Tromp ta declara cu e habitantenan di Parkietenbos no tin ningun molester mas di holor malo di Sero Teishi.

2 Entrevista Diario fecha 8.5.2020 den cual Minister Marisol Lopez-Tromp ta vocifera cu ela tene un reunion fructifero cu e habitantenan di Parkietenbos.

1

cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario a lesa e articulonan di Minister Marisol Lopez- Tromp den Diario y 24ora.com e ciudadanonan aki a tuma contacto cu mi persona pa asina via mi intercesion refuta e ponencia di Minister Marisol Lopez-Tromp cu e mal holor na e Dump di Parkietenbos a wordo soluciona.

Minister Marisol Lopez-Tromp bao di e capa falso di sali na defensa di medio ambiente y naturalesa na Aruba ta disidi basa ariba su propio interes pa stop e ATV’s y UTV’s di core ariba e careteranan na Aruba, mientras e motibo real tras di e decision aki ta basa ariba e deseo di e habitantenan di Malmok pa conserva nan tranquilidad.

Den un comunicado di Comision Preserva Malmok den Antiliaans Dagblad fecha 1 di Februari 20203 e habitantenan di Malmok, entre nan Minister Marisol Lopez-Tromp, a entrega un keho contra e uso di ATV’s y UTV’s cual vehiculonan ta stroba e tranquilidad di e habitantenan di Malmok. Minister Marisol Lopez-Tromp ta disidi den un tempo di dos luna despues cu e peticion di habitantenan di Malmok a wordo entrega pa prohibi y regula e ATV’s y UTV’s bao di e capa falso cu ta stop e donjonan di e vehiculonan aki di core den areanan di naturalesa preserva, mientras cu tras di e decision di Minister Marisol Lopez-Tromp ta sconde e berdadero motibo, cual ta pa stop e ATV’s y UTV’s di core ariba e careteranan di Malmok pa conserva e tranquilidad di su bario. Minister Marisol Lopez-Tromp ta hasi comosifuera e ta tuma decision contra e usa di e ATV’s y UTV’s pa motibo di sali na defensa di e interes general caminda e origen di e molester ta sali for di e habitantenan di Malmok cu kier pa nan tranquilidad wordo respeta; esta e interes personal di Minister Marisol Lopez-Tromp ta prevalece ariba e interes general cu e decision aki.

Awe e habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta puntra nan mes dicon e habitantenan di Malmok si nan problema di tranquilidad tin prioridad pa Minister Marisol Lopez-Tromp, mientras cu e lucha di habitantenan di Parkietenbos y vecindario pa nan derecho na bida; na salud y bienestar ta data di anjanan, mientras cu e derechonan fundamental aki no por haya e mesun atencion di Minister Marisol Lopez-Tromp?Dicon Minister Marisol Lopez-Tromp a actua cu urgencia pa alivia e tranquilidad di e ciudadanonan, residencia den e bario prestigioso di Malmok y ta nenga pa duna e mesun atencion na e problema di e Dump di Parkietenbos aliviando e problemanan di salud y molester di e ciudadanonan humilde conserni? Acaso no ta tur ciudadano na Aruba ta igual? Nos Constitucion no ta regla esaki den su promer articulo? Dicon anto Minister Marisol Lopez-Tromp no por busca un solucion rapido pa resolve e problema di e Dump di Parkietenbos y alivia e sufrimento y lucha di anjanan di e habitantenan di Parkietenbos y vecindario mescos cu ela hasi pa e habitantenan di Malmok, mientras cu desde 2017 ya caba ta bezig cu un Task Force Waste Management?

Minister Marisol Lopez-Tromp ta admiti publicamente cu te awe ta kima kadavernan y desperdicio quimico di HOH ariba Dump di Parkietenbos den aire libre.

Durante e Conferencia di Prensa Covid-19 un periodista a hasi e siguiente pregunta na Minister Marisol Lopez-Tromp: ,,Kico ta pasando cu e medisch afval y kadavers cual ta wordo kima den aire libre? Con e ta wordo deponeer eynan, si moscanan por transmiti e malesa na habitantenan?” Minister Marisol Lopez-Tromp a contesta: ,,Si, ta asina cu ta berdad, mi mes por a mir’e cu

3 Antilliaans Dagblad, fecha 1.2.2020

2

mi mesun wowonan, berdad, ora cu e medisch afval y e kadavers, imagina Bo, bestianan morto, berdad e ta wordo kima te cu awor den aire liber, pero e ta wordo hasi di biaha pa evita cualquier contaminacion of cualquier problemanan cu por surgi.” E habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta mas preocupa ainda pa e problematica di e Dump di Parkietenbos debi cu segun estudionan cientifico a descubri cu esnan cu ta biba na unda tin mas polucion di aire ta mas vulnerabel pa Covid-19 y ta aumenta e riesgo di morto.

Durante e tratamento di e begroting 2020 di DOW Minister Marisol Lopez-Tromp a laga sa cu dor di e Covid-19 no por a busca e tecniconan di afo pa laga e incinerator funciona cual lo mester trata e desperdicio quimico di HOH y e kadavernan. For di mi propio investigacion mi a haya sa cu e incinerator chiquito aki a bin sin partsnan esencial manera e dryer pa e sludge y cu esaki mester wordo busca na Inglatera. Minister Marisol Lopez-Tromp mes ta admiti publicamente cu te awe ta kima e desperdicio di HOH y kadavers ariba e Dump di Parkietenbos y cu e candela ariba Dump di Parkietenbos no ta resolvi ainda, pues e gasnan toxico cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta inhala diariamente te awe ta existi y Minister Marisol Lopez-Tromp ta duna e impresion di kier desvia e atencion di e Pueblo di Aruba pa e problematica di Dump di Parkietenbos.

Minister Marisol Lopez-Tromp cu cooperacion di Fundacion Parkietenbos ta trata na manipula huez cu e problematica di e mal holor di e Dump di Parkietenbos ta soluciona.

Entretanto un habitante di Parkietenbos y vecindario cu no ta wordo representa dor di e Fundacion Parkietenbos a entama un caso den Corte contra Gobierno di Aruba. E habitante di Parkietenbos y vecindario a nace y crece den e bario y ta un interesado den e caso aki, no a haya oido ariba su cartanan cu ela manda na Gobierno di Aruba durante anjanan di lucha pa su salud y e bienestar di su famia. Durante e tratamento den Corte, Gobierno di Aruba a compromete su mes pa dentro di 3 luna bin cu un solucion pa e huma na e Dump di Parkietenbos. Te dia di awe e Dump na Parkietenbos ta na candela tur dia y e habitantenan conserni te ainda tin hopi problema di salud pa motibo di e gasnan toxico y venenoso cualnan ta sali for di e Dump na Parkietenbos. 4

Durante e tratamento den Corte, Gobierno di Aruba a compromete su mes cu huez pa dentro di 3 luna bin cu un solucion pa e huma na e Dump di Parkietenbos. Te dia di awe e Dump na Parkietenbos ta na candela tur dia y e habitantenan conserni te ainda tin hopi problema di salud pa motibo di e gasnan toxico y venenoso, cualnan ta sali for di e Dump na Parkietenbos. 5 E impresion ta wordo crea cu net awor cu dia 20.5.2020 Gobierno di Aruba mester sinta na mesa hunto cu e demandante y huez cu awor Minister Marisol Lopez-Tromp ta hungando un wega hunto cu Fundacion Parkietenbos, cual no ta representa e demandante cu a bay Corte, pa trata na convense huez cu Minister Marisol Lopez-Tromp ta hasiendo tur ehersicionan cualnan ta na su alcanse pa resolve e problematica di e mal holor di e Dump di Parkietenbos.

Habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta pidi pa scucha tur e ciudadanonan residencia na Parkietenbos y vecindario promer cu tuma cualquier decision cual lo tin consecuencianan pa henter e bario.

4 Videos Dump di Parkietenbos na candela 5 Videos Dump di Parkietenbos na candela

3

Den nan carta fecha dia 1.9.20196 dirigi na Minister-President di Aruba, Evelyn Wever-Croes e habitantenan di Parkietenbos y vecindario a desmenti cu senjor Aldrich Croes, Representante di Fundacion Parkietenbos lo ta papia den nan nomber. Aldrich Croes a cuminsa un accion di firma y ela laga personanan cu no ta biba den e bario firma e peticion aki; hasta personanan cu ta biba den exterior a firma e accion di firma aki, mientras cu hopi habitantenan di Parkietenbos y vecindario mes no a firma e peticion aki, ya cu hopi di e habitantenan di e bario no ta sostene Aldrich Croes, cu ta hasi como sifuera e ta representante di tur e habitantenan di e bario y cu e ta sali na vanguardia na nan interes, mientras ningun momento so ela scucha e habitantenan di Parkietenbos y vecindario. Es mas e mesun persona aki a core cu algun habitante ora nan a pidi pa papia cune encuanto e problema di e Dump di Parkietenbos. No ta tur habitante di Parkietenbos y vecindario ta ariba e e mesun linea cu Aldrich Croes cu ta purba di enganja Minister di Medio Ambiente, Marisol Lopez-Tromp y Parlamento di Aruba. Den un articulo fecha dia 7 di mei 2020 cual ta trata un encuentro entre Minister Marisol Lopez-Tromp y Fundacion Parkietenbos como representante di e bario Parkietenbos y vecindario mester wordo remarca cu atrobe Minister Marisol Lopez-Tromp ta duna oido solamente na Aldrich Croes/Fundacion Parkietenbos, persona cu no ta autorisa legalmente pa representa tur e habitantenan y cu ta pensa cu e por papia den nomber di e bario, cual no ta inclui tur e habitantenan di Parkietenbos y vecindario. Aldrich Croes ta papia na nomber di Fundacion Parkietenbos pero esey no ta significa cu e tin e derecho pa representa, vocifera y tuma decisionnan pa ful un bario sin e consentimiento di e habitantenan di Parkietenbos y vecindario cu no ta ariba e mesun linea cu Fundacion Parkietenbos.

No por ta asina cu ta scucha Aldrich Croes so como representante di Fundacion Parkietenbos y no ta scucha e otro habitantenan di Parkietenbos y vecindario, cualnan a nace y crece den e bario di Parkietenbos y nan voz no ta wordo scucha na momento di tuma decisionnan cualnan tin consecuencianan pa henter e bario di Parkietenbos y vecindario, mientras nan ta esnan cu ta esnan interesadonan den e caso aki. Ainda e habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta sinti hopi molester di e huma di e Dump na Parkietenbos; te awe ainda e Dump ta na candela, mientras te awe ainda e habitantenan ta sinti asthma y otro problemanan grave di salud, no obstante e hecho cu Aldrich Croes y Minister Marisol Lopez-Tromp kier bisa cu e problema di e Dump di Parkietenbos ta soluciona y cu e habitantenan di e bario di Parkietenbos y vecindario no tin molester mas di e huma di e Dump di Parkietenbos. Minister Marisol Lopez-Tromp mester stop di desvia Pueblo di Aruba cu informacion incompleto y por lo tanto ta hunga cu bida di e ser humano.

Entretanto tin informacion ta circula cu Aldrich Croes lo a haya un contract miyonario cu Gobierno di MEP-POR-RED, pa hasi publicidad y cu pa es motibo aki e habitantenan di Parkietenbos y vecindario conserni ta di opinion cu Aldrich Croes no por representa e habitantenan di e bario di Parkietenbos y vecindario na e mesun momento cu e ta traha pa Gobierno, ya cu esaki lo ta un belangenverstrengeling cual no ta acceptabel bao di un maneho di Bon Gobernacion.

6 Carta fecha 1.9.2019 di habitantenan di Parkietenbos y vecindario na Minister-president, Evelyn Wever-Croes

4

Den cuadro di transparencia y mirando cu den e carta fecha dia 2.9.20197, Minister-President, Evelyn Wever-Croes mes ta admiti cu e Dump di Parkietenbos ta “e incinerator”, indicando asina cu e Dump di Parkietenbos ta forma un peliger pa salud di e habitantenan di e bario di Parkietenbos y vecindario y cu Gobierno mester bin cu un solucion pa e Dump di Parkietenbos a corto plaso. Ademas Minister-President a compromete su mes cu e grupo di habitantenan conserni cu e lo bay invita nan pa sinta cu nan pa jega na un solucion pa e problemanan di molester pa bida y salud di e habitantenan di Parkietenbos y vecindario, pero te awe un invitacion no a wordo extendi. Ta pa e motibo aki e habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta rapela na gobierno pa sinta cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario manera Minister- president, Evelyn Wever-Croes a priminti den su carta di dia 2.9.2019.

Habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta considerando pa entrega keho contra Minister Marisol Lopez-Tromp y Aldrich Croes/Fundacion Parkietenbos na Ministerio Publico di Aruba pa motibo cu ta hunga politica cu bida, salud y bienestar di e habitantenan di Parkietenbos y vecindario.

E habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta di opinion cu si Minister Marisol Lopez-Tromp cu cooperacion di Representante di Fundacion Parkietenbos, Aldrich Croes kier hunga politica, dor di declara cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario no tin problema mas cu e mal holor, mientras e bida di e ciudadanonan aki ta sigui core peliger y cu nan ta sigui bira malo di e mal holor di e Dump di Parkietenbos; e no ta solamente un wega politico di mal gusto pa sconde e realidad amargo cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario ta bibando aden diariamente, pero e ta bira hasta un acto criminal di parti di Minister Marisol Lopez-Tromp hunto cu Aldrich Croes di Fundacion Parkietenbos pa neglisha e realidad di e molester di e Dump di Parkietenbos y ta declara cu e habitantenan di Parkietenbos y vecindario lo no tin molester mas di e mal holor.

E carta aki lo wordo traduci na Hulandes y un copia di e carta aki lo wordo manda pa Parlamento di Aruba; pa Gobernador di Aruba; pa VNO-A; pa RMR y TK y pa Ministerio Publico di Aruba.

Atentamente,

Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina Henriquez, Advocaat voor de Mensenrechten en Democratisering

c.c. Rijksministerraad

Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van de TK VNO-A Su Excelencia Gobernador di Aruba, de heer A. Boekhoudt Parlemento di Aruba

7 Carta fecha 2.9.2019 di Minister-president, Evelyn Wever-Croes na e habitantenan di Parkietenbos y vecindario

5

Ministerio Publico di Aruba Prensa di Aruba

6

Comments

comments