Diamars anochi, 19 di augustus, ELMAR a tene un otro edicion di nan iniciativa Contacto cu Bario na MFA Paradera, reuniendo habitantenan di e districto, clientenan di ELMAR pa un anochi di informacion, encuesta y dialogo constructivo.

Durante e sesion, a cubri topiconan esencial cu ta yuda famianan:

Procedura pa aprobacion pa conecta instalacion di panel solar na e red, inclui paso pa inspecion y con e proceso di Aprobacion Preliminar ta traha cu un instalado reconoci.

Compronde bo cobransa miho, un splicacion practico di con bo factura ta hinca den otro, y con por haci pago digitalmente.

e-Connect & e-Billing, ELMAR a mustra tambe e posibilidadnan cu nan plataforma di cliente e-Connect y nan servicio digital e-Billing ta ofrece.

E team di Customer Service y Billing tabata disponibel na e sitio pa duna asistensia 1-op-1. Clientenan cu tabata tin preguntanan specifico riba nan factura of consumo a sali cu miho claridad.

E presentacion riba panelnan solar a duna guia: si bo tin interes pa instala panelnan na cas of negoshi, tuma contacto prome cu un instalado reconoci. E cliente of instalado por pidi na ELMAR un Aprobacion Preliminar prome cu e compra di e panelnan solar pa confirmacion bo sistema ta cla pa conecta na e red di Aruba.

Contacto cu Bario ta parti di un serie continuo di ELMAR pa fortalece e comunicacion cu e comunidad y pa comparti e ultimo informacion riba desaroyonan y mehoramento di servicio. ELMAR ta gradici di curason e bon bini caluroso di Paradera y ta cla pa sigui bishita mas barionan rond di Aruba. Keda pendiente pa e proximo Contacto cu Bario!