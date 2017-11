Habitantenan di De Vuyst a lanta contra un homber cu a presenta

Diabierna anochi mientras cu ainda autoridad tabata na e caso di posibel asesinato na De Vuyst unda a haya un mucha muhe di 19 aña sin bida. Ta yega un pickup dobbel cabina prome cu e chauffeur cu ta un homber kier a baha e habitantenan y famia a baha bay riba e auto aki, y cuminsa traha cu e persona. Ta mustra cu e homber no ta permiti pa yega y of ta un persona cu nan tin rabia riba di dje. E persona e momento ey tabata di interes pa autoridad pa loke e habitantenan ey bou tabata papia contra di e persona a pone cu polis a bay cune for di e sitio cu urgencia pa e keda interoga pa autoridad. A tuma un pickup tambe den beslag pa investigacion.