Diaranson anochi un grupo di bisiña di e casnan di pueblo na Bushiri tur hende a sali a haya falta di un señora di edad cu ta biba abou na e flat. Nan tin por lo menos 2 dia no ta mirando e señora mes y a bati alarma na autoridad debi cu e ta un persona di edad. E cas tabata full cera y no por a mira paden nada, polis tambe a presenta a bati na porta pero sin resultado.

A keda pafo mas cu 1 ora y nada, a purba yama fcca pero sin resultado nan piket number no ta ni contesta. No a keda nada otro pa kita tur duda a yama brandweer cu a bin kibra e porta pa asina drenta paden y haci un control. Ora a drenta paden no a topa cu e señora e cas bashi. Aki a lanta mas duda na e habitantenan unda e señora lo por ta debi cu e no tin yiu.