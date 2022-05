Diadomingo den careda di 11:30 anochi habitante di Sorsacastraat den Tarabana a tuma nota di huma ta saliendo for di un dak di cas y di biaha a bati alarma na centro di alarma. Dos unidad di brandweer a keda dirigi pa e sitio y polis.

Na yegada di e unidadnan no a constata nada di huma, a logra di bay paden di e cas wak si por tin algo pero no tabata e caso. Pero habitantenan sigur a mira huma tabata sali for di e dak.

