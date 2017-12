Diaranson atardi habitantenan a bay bishita un persona na su cas na Turibana y a topa cu e homber no ta duna señal di bida y a bati alarma. Di biaha unidad di ambulance ta presenta na e sitio y a constata cu mucho no por a haci mas y a solicita pa un dokter presenta y constata morto di e homber di edad den careda di 80 aña. Polis tambe tabata presente pa wak cu no ta trata nada di crimen hasta e hefe encarga cu e districto Noord tambe tabata presente.