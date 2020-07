Habitante di Parkietenbos cansa cu e situacion di holo e desagradabel di dump

Sra Anouk Belatina habitante di parkietenbos den un entrevista a duna di conoce e no sa con pa suplica y pidi ayudo mas a yama instancianan manera DVG y otro instancianan di Gobierno pero ningun no por haci nada. Mi ta urgi gobierno, parlamentario y ministernan pa bin den nos bario y principalmente aki na mi cas y wak si boso ta wanta e situacion di loke nos ta pasando aden. Sra Anouk a menciona pa e mandatarionan cuminsa wak nan mes un rapportnan di PAHO y esaki no ta wordo teni na cuenta y nos tur den e bario ta birando malo y no tin ningun instancia cu por proteha nos y wak nos. Nos kier pa instancianan yuda nos y duna nos un oido asina Sra Anouk a clausura.

