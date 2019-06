Diasabra anochi habitante di Tanki Leendert ta yega cas y constata cu tin un porta cera paden di e cas cu e no a bay laga cera. A mira movecion straño den e cas cu nan no a laga y e persona no a confia cu lo por tin hende den e cas. Polis a drenta paden y a controla full e cas a constata cu desconoci a drenta paden y a tuma e denuncia di ladronicia.

