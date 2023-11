Diaranson mainta habitantenan atento di Gasparito a tuma nota cu tin huma ta saliendo for di un cas y a bati alarma na autoridad, di biaha a despacha unidadnan di brandweer y polis. Na yegada di e prome unidad di brandweer no a topa cu nada di huma na e cas pero durante cu e bomberonan ta cana rond a mira cu riba e dak tin un huma chikito ta sali tabata mas bien un kabel di coriente cu a muha debi na e awacero y tabata chispa. Bomberonan a subi riba e dak via trapi y a logra di hala e kabel di coriente y a notifica elmar di e caso, debi cu esnan di e cas mes no tabata presente.