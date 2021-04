Gymnan no ta contra medida pero dialoga pa haya un solucion cu nan por habri

Aruba Fitness Unie, cu ta consisti di tur doñonan di gym, den un conferencia di prensa a expresa nan preocupacion pa cu medidanan estricto cu a afecta nan operacion.

A cera operacion di gymnan pa dos siman y recientemente a prolonga esaki, afectando nan existencia.

Den e conferencia a splica cu nan tambe ta un negoshi, y door cu nan ta cera, no por atende cu nan clientenan. Gymnnan tin protocolnan cu ta mantene pa duna e clientenan siguridad. Esaki no ta e caso awo den e situacion cu ta manda e hendenan bay train riba caya.

BodyZone tambe tabata den e conferencia di prensa por medio di Jason. El a splica cu nan no t’ey pa critica ningun instancia, pasobra nan ta protege e pueblo, pero nan kier un solucion riba e decision tuma tres siman pasa pa cera gymnan.

Na Merca a haci un estudio bou di 2900 gym cu tabatin 50 miyon check-in. Tabata 0.0023% di cada bishita ta infeccion rate, no tin data cu un contagio a cuminsa den un gym. Aki na Aruba no solamente a bini cu protocolnan di DVG, pero a pone mas regla di nan mes pa protege nan cliente y miembronan.

Ta registra cada cliente cu ta drenta, pa cual no ta compronde e informe cu tin cluster di gym(nan). Ningun momento a tuma contacto cu nan pa contact-tracing y no a haya yamada tampoco pa verifica si berdad e persona contagia ta train na e gym en cuestion. “Nos ta dispuesto pa duna tur informacion necesario pa contact-tracing. Pero te ainda nan no a contact nos. Nos lo haci tur lo posibel pa protege nos clientenan.”

Hasta a sugeri pa limita e cantidad di hendenan cu ta drenta gym na 50% di nan capacidad.

Giovanny Arends tambe tabata presente y a papia den nomber di atletanan tambe. El a expresa su preocupacion pa e hecho cu campeonatonan nacional ta na caminda, y e atletanan no ta haya e espacio pa por entrena. Awo ta train na cas, lama of subi sero. No solamente tin campeonato nacional pero internacional tambe, sin conta Olimpiada. Y mester di gym pa entrena. “Mester tin un posibilidad pa cumpli cu reglanan, cumpli cu cliente y miembronan,” el a bisa.

Tambe el a trece e dilanti cu no por perde e realidad for di bista cu Aruba tin un poblacion obeso. Entrenamento den gym bou guia ta haci cu e sistema immuun di e hendenan aki ta subi, nan tin menos chens di haya malesanan cronico. Gymnan pues tin un aporte positivo na mundo di salud “y nos ta cumpli cu tur exigencianan di protocol.” Hasta e gymnan ta wordo fumiga 2 pa 3 biaha pa luna via personal di barco crucero Freewinds.

