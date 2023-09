TOB Carnaval Group a introduci di un manera hopi peculiar nan Reina Hubenil pa 2024 den persona di e hoben talentoso Guizza Maria Steenvoorde. E coronacion a tuma lugar na e inicio di Aruba Art Fair 2023 y a ser efectua pa e disenador Ronchi de Cuba di Trash By Ronchi y Geraldine Muller den representacion di SMAC.

Acompaña pa e grupo di Baile Dazzling Dancers y brassband Massive Aruba Art Fair a start su fin di siman exitoso cu un toke di loke nos por spera di Carnaval 70.

Guizza Maria, no ta un desconoci pa Art Fair. Na 2022 e la sa di duna un solo presentacion, un baile cu a acpara masha hopi atencion pa su bunita coreografia propio y cu e dune e oportunidad di clasifica pa Poder di Hubentud.

Guizza Maria desde su 4 aña ta baila. Na hulanda cu Danzation na Zeist y desde cu e la establece su mes cu su famia na 2013, e tabata sin falta un aña, participle activamente den Carnaval. Na varios occasion e la sa di gana e premio di Dancing Queen den Parada Infantil.

Baile, actuacion, canto, declamacion ta importante pa Guizza Maria. E ta forma parti di Club di Movimento. Ta ganador di tres aña consecutivo di Arte di Palabra y ta activo den Poder di Hubentud.

Yega na corona su mes como Reina Hubenil di TOB Carnival Group, su grupo di Carnaval ta su soño desde cu e la forma parti prome biaha cu su grupo TOB KIDZZ. “Mi mester a warda pa mi yega e edad pa por participa y tur aña ora mi ta bay apoya e reinanan, mi ta soña cu e dia cu lo ta ami riba e escenario”

“Pami e sonjo di por representa TOB den Carnaval 70 ta algo sumamente grandi. MI a lanta cu TOB y ta echt un honor grandi pa ta nan representante. Africa ta nos tema, ideal pa baila. Mita bay goza un poco mas manera tur aña, nada no ta cambia, wel, un tiki so, awor cu un corona cu mi ta orguyoso di dje, cu ta simplemente THE BOMB. “Hopi exito na tur reinanan participe pa Carnaval su Festival cu ta promote di bira excepcional.” Guizza Maria ta vocifera, mientras cu e ta sigui baila “Like no one is watching”.

PABIEN TOB Carnival Group cu boso reina. GO FOR IT Guizza Maria.