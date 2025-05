Internacional: Forsanan Israeli a intensifica nan operacionnan na Gaza diahuebs, matando mas di 100 persona, y a priminti di sigui bombardia mientras presidente di Merca Donald Trump a sugeri pa establece un “zona di libertad” den e enclave.

Hopi di e victimanan a tuma luga na Jabalia den nort di Gaza y Khan Younis den zuid, segun Defensa Civil di Gaza.

Prome minister Israeli Benjamin Netanyahu a priminti cu un strategia cu ta encera cu e militarnan ta controla mas teritorio na Gaza y ta reduci henter e poblacion civil na un area mas chikito den zuid.

“No lo tin bay y bin,” Netanyahu a bisa na cuminsamento di e luna aki. “Nos ta haci un yamada na e reservanan pa bin tene e teritorio; nos no ta bay drenta y sali for di e area y despues haci incurcionnan.”

Ministerio di Salud Palestino a informa diahuebs cu 82 curpa, como tambe 152 herido, a wordo interna den hospitalnan di Gaza den e ultimo 24 oranan.

Tambe e Ministerio di Salud a agrega cu e cantidad di morto como resultado di operacionnan militar di Israel for di october 2023 a subi na 53.010. E ministerio no ta distingui entre civil y militante. Na Januari, e Forsanan di Defensa di Israel (IDF) a afirma di a mata 20.000 operativo di Hamas for di 7 di october.