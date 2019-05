Guera comercial entre Merca y China ta afecta varios compania ariba Wall Street

E indicenan principal di Wall Street a sufri un caida di mas di 2% dialuna, lastra door di empresanan tecnologico, companianan di manufacturacion gigante y minoritarionan cu a wordo afecta pa e aumento reciente di e conflicto comercial entre Merca y China.

Entre e companianan cu mas perdida ta destaca e compania Boeing, cu un perdida di casi 4% di e balor di su accionnan. E editor di Global Times, diario di e gobernante Partido Comunista di China, a bisa cu Boeing lo por cancela pedidonan di compra na e fabricante di avion y tambe productonan agricola Mericano.

Catterpillar Inc., e fabricante mas grandi di machinenan di construccion y ekiponan di mineria, a perde mas di 5%.

Den e seno di e guera comerical entre e potencianan mundial, Micro Technology, fabricante di chip, e ta un di e firmanan mas sensible na e tensionnan bilateral, ya cu analistanan ta indica cu su beneficionan ta liga na e demanda di e mercado Chines. Consecuentemente, e ta perde 3,8%.

Di otro banda, e grupo di gigantenan tecnologico conoci pa e afkorting FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) a cay entre 1,7% y 5%. Entre nan ta destaca e fabricante di iPhone afecta pa un decision di e Corte Supremo cu a acepta un demanda pa practicanan di monopolio.

Solamente un sector tabata opera cu ganashi: esun di servicio publico (0,66 %).

“Esaki ta bira cada dia mas complica y mas costoso pa e economia global y tanten cu esaki no stop, mercadonan lo ta bou di presion”, Art Hogan, hefe di strategia di mercado di National Securities na New York.

Pero tambe, pafo di e guera entre Washington y Beijing, e accionnan di Uber tambe a cay drasticamente. E empresa di app a cay cu mas di 10% despues di un debut decepcionante ariba e mercado, a pesar di e expectativanan halto riba su rendimento.

