Den luna di november 2023 Parlamento di Aruba a aproba e ley ‘Plan di Mayor’ y 1 maart 2024 e ley aki a drenta na vigor.

“Mi persona a vota pro e ley. E ley ta enfoca riba proteccion di e bienestar di muchanan durante un proceso di separacion of divorcio di nan mayornan”, asina Parlamentario di Fraccion di MEP, Darlaine Guedez-Erasmus a duna di conoce.

E ley aki ta importante pa diferente aspecto:

– E ley aki ta pone e bienestar di e muchanan na prome lugar.

– E ley aki ta yuda e mayornan pa pensa bon riba con nan lo bay cria nan yiunan den un ambiente positivo y stabil, apesar di nan separacion of divorcio.

– E ley aki ta yuda e mayornan pa evita conflicto y yega na un acuerdo cu ta bon pa tur hende envolvi.

E exigencianan di e ley ta lo siguiente:

– E ley ta obliga mayornan di muchanan menor di edad cu ta bay separa of divorcia pa traha un ‘Plan di Mayor’.

– E plan aki mester stipula con e mayornan lo bay comparti e responsabilidadnan pa cu nan yiunan.

E plan mester inclui por lo menos:

– Con e muchanan lo wordo envolvi den e proceso di crea of modifica e plan.

– E mayornan lo mester demostra cu nan por comunica cu otro di un manera respetuoso.

– E plan mester bisa con e mayornan lo bay parti e cuido diario di e muchanan.

– E plan mester bisa con e muchanan lo pasa tempo cu cada mayor.

– E plan mester bisa con e mayornan lo comunica cu otro tocante e muchanan.

Loket ‘Plan di Mayor’

E lugar unda pa acudi pa mas informacion pa ley ‘Plan di Mayor’ lo ta na MFA na Santa Cruz. Na e sitio lo tin profesionalnan presente p’asina asisti mayornan y comunidad completo pa ayudo. Lo por mira informacion tambe riba e facebook page di ‘Plan di Mayor’.

“Como Parlamentario mi ta haya ta importante cu si mayornan pasa den e situacion di separacion y tin yiunan, pa sa cu e ley aki ta hopi importante pa e bienestar di nan yiu. Mayornan tin cu keda corda cu parehanan ta bira ex pareha, pero yiunan nunca ta bira ex yiu”, Guedez-Erasmus a enfatisa.