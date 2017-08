Guardia costera Italiano a rescata 500 imigrante

ITALIA – Guardia costera di Italia a coordina diamars e rescate di por lo menos 500 inmigrante y a recupera ocho cadaver den cuater boto cu tabata nabega riba lama Mediteraneo cu e intencion di yega Europa.

Polis costero a informa EFE cu e inmigrantenan rescata a sali for di Libia den cuater boto cu e fin di yega Italia.

Ademas nan a splica cu e operacionnan ya a wordo conclui, sin embargo, nan a sigura cu nan no por ofrece ainda e datonan concreto riba e nacionalidad di esnan rescata ni tampoco nan a identifica si entre nan tabata tin hende muhenan na estado of mucha.

E rescate aki a tuma luga solamente un siman despues di e morto di 13 inmigrante den Mediteraneo den un embarcacion caminda cu 167 persona tabata biaha aden. E situacion aki tin Italia riba alerta, di cual e Gobierno a propone manda barconan militar den e awanan di Libia pa combati contra e rednan di trafico humano cu ta probecha di e circunstancianan.

Fuente: www.ntn24.com