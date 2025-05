Diabierna atardi, Minister di Husticia mr. Arthur Dowers, a presenta na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, pa gradici un grupo di Guarda Nos Costa cu a mustra disponibilidad pa bay Sint Maarten hunto cu un grupo di Marina Real na Savaneta.

E meta di e biahe di ultimo ora aki pa Sint Maarten, ta pa yuda autoridad di nos isla ruman despues cu prisoneronan a rebeldia den Pointe Blanche Prison y pega parti di e facilidad coreccional na candela causando un situacion peligroso den e prison.

Minister Dowers, despues cu a ricibi e yamada for di su homologo di Corsou, a haci un yamada inmediatamente na Guarda Nos Costa pa duna sosten cu mantencion di orden den e prison. Lamentablemente, no por a tuma ningun di e prisoneronan di Sint Maarten aki na Aruba mirando e deterioro di nos propio Instituto Coreccional KIA.

David Leer, director di Guarda Nos Costa, a haci un apelacion na e personal pa duna un man na Sint Maarten y asina a logra haya 5 candidato bon prepara. E grupo di Guarda Nos Costa ta conta cu varios persona cu ta “gevangenisbewakers” cu amplio experiencia den situacionnan similar den prison.

Pa yuda mantene e siguridad na Sint Maarten, Defensa Hulandes a pone un avion militar disponibel pa transporta entre otro 16 mariniers di Savaneta y 5 miembro di Guarda Nos Costa pa Sint Maarten. Sergeant Koenders di Mariniers Kazerna Savaneta a ricibi e peticion for di nan coleganan na Sint Maarten pa duna asistencia mirando e situacion alarmante. Pa varios di e mariniernan aki, e ta un bon oportunidad pa haya experencia den tipo di operativo asina, mientras algun ya tin e experencia caba.

E grupo di Marina Real lo keda 5 dia na Sint Maarten, mientras e grupo di Guarda Nos Costa lo keda pa 10 dia, y si mester lo expande esaki cu algun dia mas.