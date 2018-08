Guarda Nos Costa ta rescata piscadonan

Diahuebs atardi banda di 14:05 or stacion di Warda Costa na Aruba a haya informacion di RCC pa un Search and Rescue (SAR) zuid di Aruba. Un boto tabata den peliger. E team di Warda Costa a sali mes ora pa bay busca e boto basa riba e posicion cu RCC a duna nan. Banda di 15:28 a bin haya e boto ‘FISH KRAZE’ cu tabata 3 miya zuid di cabes di Aruba. E motor di e boto tabata daña. Warda Costa a cuminsa tow e boto bin tera cun’e pa hibel’e Commandeursbaai..

Capitan a declara cu for di 8:00 di mainta nan a sali for di waf pa bay cu e boto cu nan a cumpra, Boneiru. Banda di 11 :00 or ora cu nan tabata 16 miya zuid di cabes di Aruba, e motor a paga cu nan y no kier a cende mas. Segun e capitan e VHF no tabata traha pa motibo cu e no a instala esaki. Dor cu e boto a keda drif bin abou bek e a logra haya un tiki señal cu su telefon cu e por a yama su casa anto splica e situacion. E casa a tuma contacto cu e medionan di asistencia. E capitan hunto cu e otro persona cu tabata abordo a keda masha contento y alivia cu e presencia di Warda Costa. Warda Costa semper t’ey pa yuda pero tin cu zorg cu no ta bay lama sin medio di comunicacion of cu no ta traha.

