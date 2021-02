Guarda nos Costa ta reacciona: A purba crea un scenario incorecto den prensa Mericano

Diabierna ultimo, prome cu subi avion diadomingo bek pa Venezuela, un grupo grandi di Venezolanonan wanta na centro di detencion di Guarda nos Costa, a pidi si nan por tene un alabansa musical. A bay di acuerdo cu nan, pa cual a toca y canta, celebrando cu ta bayendo bek nan pais. Pero, lamentablemente ora a yega Venezuela, nan a manda e video pa un canal di television na Miami, Canal Univision, simulando comosifuera cu tabatin un accion eyden y cu lo ta maltratando Venezolanonan na Aruba. Guarda nos Costa ta lamenta e hecho aki, specialmente pasobra henter e personal ta haci tur esfuerso pa brinda e miho trato y cuido posibel na tur stranhero.

Diadomingo ultimo a sali 67 Venezolano bek pa nan pais, mientras cu 16 a keda atras, wardando nan caso den apelacion. Ta conoci cu tur esunnan wanta na Warda nos Costa ta eyden riba ordo di hues, cu a aproba nan deportacion of expulsion for di nos isla. Claro cu semper tin espacio pa apela un decision di hues, pa cual por warda e caso na Aruba mes.

Guarda nos Costa ta haya cu, di otro banda cu e canal Univision no a haci ningun esfuerso pa purba verifica si e video ta berdad of no. A djis publica locual a manda pa nan, ofreciendo un plataforma pa e grupo aki por a plama e mentira. Un yamada pa Aruba lo a aclaria cu e video no tabata ningun protesta y cu mas bien un celebracion pa e forma rapido y pragmatico cu e ekipo di Guarda nos Costa a traha pa por a regla tur documento y e permisonan necesario pa manda e stranheronan aki bek pa nan pais.

Den e video e grupo a purba di mustra comosifuera cu nan tabata protestando y cu e trato eyden ta inhumano. Ta haci manera cu na Aruba tin un trato diferente contra Venezolanonan, locual definitivamente no ta e caso. Ta percura pa tur hende ricibi e mesun trato, aunke cu e realidad riba mesa cu un centro di detencion no ta un hotel ni tampoco un apartamento di luho. E ta un luga cu stranheronan cu pidi asilo ta warda contesta riba nan peticion of un centro pa wanta stranheronan cu no tin un status legal, pendiente nan deportacion. Tambe e ta sirbi como un centro pa wanta ex-criminalnan cu a sali for di prizon, pendiente nan expulsion for di nos isla, despues di a sinta un castigo penal na Aruba.

Pa por a logra tur e desaroyonan positivo den Guarda nos Costa, cambio di maneho, ekipo adicional y fondo extra pa garantisa cu por atende cu e fluho grandi di stranheronan ilegal riba nos isla, a rekeri hopi esfuerso y determinacion di Minister di Husticia, Siguridad y Integracion, esta mr. Andin Bikker. Su relacion den henter Reino Hulandes, cu su colega na Corsou, na Sint Maarten y na Hulanda a yud’e convence nan pa hunto nos lucha cu e realidad nobo aki.

