Guarda Nos Costa ta controla ilegalidad segun ley di LTU

Tabata tin basta accion cu Guarda Nos Costa tabata haciendo ultimo temponan aki y a puntra Sra. Trudy Hassell, di e Management Intern Team di Migracion Aruba, unda ta permiti, pa ley, pa Guarda Nos Costa haci su accionnan.

Sra. Hasell a splica cu kisas hopi hende no sa, cu tin un ley cu yama Landsverordering Toelating en Uitzetting, unda cu den artikel 33 ta para exactamente con e toezichthoudernan di e departamento Guarda Nos Costa y Cuerpo Policial, cu desde 1 di juni, 2018, tambe a haya e ‘bevoegdheden’ di kico nan por haci exactamente.

Den e articulo en cuestion ta para cu e ambtenaar en cuestion mag di puntra e informacion necesario, ora cu e toezichthouder ta bezig haciendo nan trabao, nan mag di wak den tur buki, etc. y tambe saca copia of trece copia cu nan, pa asina nan por verifica un ke otro. Nan mag di puntra, nan mag di subi tur tereno di negoshi, y edificionan di negoshi, pa asina nan por haci nan controlnan hunto cu personal cu nan ta indica.

Nan mag di drenta den edificionan cu ta registra na Kamer van Koophandel y tambe, si acaso e negoshi ey ta registra ariba e adres di un cas, cu ta registra na Kamer van Koophandel como un negoshi, nan por drenta tambe sin haya permiso di e doño. Mas aleu, nan mag di controla tur barco, auto y tambe, na beach, tereno industrial, companianan, y nan mag di para hende pa nan nomber y kico ta nan status legal na Aruba. Tambe ta importante, segun Sra. Hassel, pa subraya cu den lid G ta para, cu si personanan si nan a wordo puntra, door di personal di Guarda Nos Costa, pa duna nan nomber y nan status legal, y nan no por mustra esey, nan por wordo treci over na e centro di detencion, pa asina por cuminsa nan control. Y si acaso ta necesario y den hopi caso, nan ta purba pa NO ta necesario, mag di haci uzo di forsa.

Tambe e ta bisa den lid 3, cu si acaso ta necesario, Guarda Nos Costa mag di pidi ayudo di Cuerp Policial, pa asina haci su trabaonan efectivamente. Tambe den artikel 5, ta para cu tur hende mester duna warda nos costa y Cuerpo Policial cu ta capacita como controlado, pa duna tur cooperacion, locual ta wordo pidi di nan, conforma articulo 2, cu ta loke el a caba di splica.

Den artikel 33 di e ley aki ta para specificamente kico ta e trabaonan di Guarda Nos Costa, segun Sra. Trudy Hassel, di Management Interim di Migracion Aruba.

