Guarda nos Costa ningun momento a kita yiu for di un mama pero en cambio ta pushando pa su caso haya atencion

Guarda nos Costa ehecutando maneho di DIMAS ta bolbe detene e mama D.J.C.A. di nacionalidad Venezolano. Pa varios biaha a duna e Señora aki un meldplicht pa e regla su papelnan pero e no a haci nada. Despues di su detencion a bira conoci cu e dama tabata biba cu un persona Venezolano cu a naturalisa y awor tin Paspoort Hulandes di cual a nace un yiu cu entretanto tin cuater aña cu tambe ta Hulandes. E Señora aki tambe tin un yiu mayor di edad cu ta ilegal y un otro yiu di diestres aña cu tambe ta ilegal. Mientras tanto e homber Venezolano/Hulandes no ta biba mas cu e mama Venezolano pero si nan tin un yiu hunto. Mientras tanto Bureau Leerplicht Publieke Scholen a tuma contacto cu Guarda nos Costa pa informa cu e yiu di diestres aña no ta bay scol mas y ta bezig ta tippel. Preocupa pa e situacion di actua di e menor di edad, Guarda nos Costa mesora a interveni y tambe averigua con ta cu e situacion di e mucha di cuater aña. Tabatin contacto cu varios instancia oficial manera Veiligheidshuis kende a papia cu Guarda nos Costa expresando nan punto di preocupacion. Di parti e mama el a bisa cu e no sa cu su yiu di diestres aña ta haci cierto cosnan. Maske cu e mama a perde su caso den Corte, Rechtercommisaris y Guarda nos Costa, a base humanitario a duna e mama un chens atrobe pa regla su papelnan conforme DIMAS pasobra e tin un yiu cu nacionalidad Hulandes. Guarda Nos Costa ta lamenta cu prensa no ta busca version di ambos banda prome cu publica un noticia. Guarda Nos Costa ta lamenta profundamente cu keto bay ta difama nomber di e directora sin tuma contacto cune. Un bon periodista cu ta haci su trabou corecto mester busca e otro banda di medaya. E hendenan cu ta core bay na un medio di comunicacion pa duna nan version, hopi biaha e version aki no ta cuadra cu berdad pero ta duna loke ta cumbini nan.

