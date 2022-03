Guarda Nos Costa celebrando 20 aña di existencia 1 maart 2022. Aki por aprecia pilarnan di un era nobo na aña 2002 caminda cu Minister di Husticia e tempo ey Rudy Croes fundador cu Co Fundadornan Trudy Hassell y Chu Ricones. E tempo ey a cuerpo a wordo lanta door Minister Rudy Croes specialmente pa ataca e problematica di ilegalidad na nos frontera nan y mercado laboral. Un ekipo forma di profecionalnan a wordo escohi door Min Rudy Croes pa hiba e trabou cual nan a sa di eherce.

Guarda Nos Costa tabata traha cuidando nos costanan y tambe controlando varios caminda rutinariamente rond nos isla. Bou mando e tempo ey di directora Trudy Hassell y Operational Commandant Chu Rincones a hiba un trabou excepcional. Guarda Nos Costa tabata conta cu un Wall Radar especial pa dectecta obhetivo na chikito riba lama, tambe tabata traha cu Papa Charly awe ta Helicopter di KPA. Nan tabata haci uso di tanto pickup nan y quardracers aki miles y miles di ilegalnan tabata wordo deporta y tambe boto nan gara na nos costa nan. Cu esaki tambe a nombra Minister Rudy Croes man of the year y señora Com. Trudy Hassell woman of the year.

Despues di Señora Hassell a sigui varios otro directornan manera Dompig, Kock, Blijden. Temporada di meneer Dompig a introduci e ley di LTU cual te cu awe ta e ley cu Guarda nos Costa ta eherce su labornan cune. Na 2017 despues di kcasi 15 aña Comisario Trudy Hassell a bolbe tuma Guarda Nos Costa over den un management team y aki atrobe a luci cu su trabou tremendo manera semper cambio nan grandi y un aire nobo pa e cuerpo.

Uniform a cambia color y haya calidad, Trudy conhuntamente cu un team di trahador den leiding a crea e logo bunita di aguila cu ta wordo usa te cu awe, tambe el a zorg pa cu materialnan manera computernan, television, airco, stoelnan, autonan wordo ekipa nobo.

A logra tambe un Van special pa Transport cu colega director di CEA a remodela e bevelenan. Guarda nos Costa a haya un cara completamente nobo. A modernisa e parti IT cual awe por hasi cu via webcam Huez nan por trata caso nan na GNC mes. Trudy Hassell tambe a concretisa cu e formacion di e instelling y a laga un tremendo formatie atras structura cu opleiding pa cu personal di Guarda Nos Costa.

Tambe aki a separe los for di IASA/ KPA pa e por tin su mesun begroting. A logra tambe bin cu un propio medishe dienst den e lugar pa mihor servicio pa e detenido nan y control. A logra tambe e apertura di e proyecto HVB cual ainda ta den construccion. Pesey te cu awe nos por bisa cu Tata di Guarda Nos Costa ta defundo Minister Rudy Croes y su mama Trudy Hassell nan esfuerso pa e cuerpo aki y pa Aruba tabata y ta inmenso.

Awe Guarda Nos Costa ta den man di Richard Kramers cual ta riba terbeschikking di KPA encarga cu e cuerpo nombra door ex Minister Andin Bikker. Un motibo grandi pa semper Aruba keda agradecido na Rudy Croes Fundador y Co Fundsdornan Trudy Hassell y Chu Rincones tambe un pabien na tur e trahadornan cu dia aden dia afor ta haci nan esfuerso pa cuida nos dushi Isla y nos ta spera cu hopi aña mas di exito pa e cuerpo aki.

