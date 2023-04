Corte di Husticia awe mainta a trata e caso penal contra e hombernan di Trinidad S.M., M.B., J.M. y e Venezolanonan E.B.B., E.C.R. y E.S.M. Nan ta wordo acusa di importacion di 880 kilo di marihuana riba 30 di December 2022.

MAS NOTICIA por a compronde cu grupo aki a wordo deporta pero nan a haya citacion pa e caso. Nan a wordo haya culpabel y castigo di prizon ta varia entre 12 luna di prizon y castigo combina.

TIRA RIBA BOTO CU 880 KILO DI MARIHUANA

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu e grupo a importa 880 kilo di marihuana. Tambe e ta haya cu nan tabatin e lote grandi di droga den nan poder y a transporta esaki.

Fiscal a mustra cu segun e raport di Guarda Costa, a intercepta e boto despues cu riba radar a mira e boto den awanan internacional direccion pa Aruba.

E miembronan di Guarda Costa a mira hendenan cu pakinan di droga riba e boto. A los tiro di advertencia y asina e boto a para.

EXIGENCIA DI FISCAL

Fiscal a bisa cu e Venezolanonan ta bisa cu nan a wordo secuestra y cu nan tabata sa di e droga. Fiscal a exigi 12 luna di prison pa esnan di Trinidad S.M., J.M. y M.B. y 9 luna di prizon pa esnan di Venezuela E.B.B., E.C.R. y E.S.M

ABOGADO

Abogado mr. Canwood a bisa Hues cu e droga tabata destina pa Trinidad y no pa Aruba. E abogado ta haya cu por acusa e acusadonan di transporta droga pero no importa droga. Segun e abogado e ta kere cu E.S.M., E.B.B. y E.C.R. a wordo secuestra y menasa. E ta haya cu e castigo ta exagera mirando cu tabata transporta y no importa droga.

SENTENCIA

Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Na opinion di Hues, e tres Venezolanonan E.S.M., E.B.B. y E.C.R. ta bisa cu nan a wordo secuestra pero nan a duna declaracion diferente. Esey ta haci cu Hues no ta kere nan. E ta haya cu mirando cu nan tabata riba un boto cu 880 kilo di marihuana, e no ta haya cu nan tabata secuestra. Pa loke ta e punto di bista di defensa cu no tabata importacion, Hues a bisa cu nan tabata nabega for di awanan Venezolano y bin direccion di Aruba. E ta haya cu esaki por wordo considera exportacion. Mirando e cantidad di droga, esaki ta castigabel y ta malo pa salud pa hende. Hues ta haya cu mester manda un señal cu no ta permiti traficacion di droga. El a condena e trio di Trinidad, S.M., J.M., y M.B. na 12 luna di prizon. Hues a condena e trio Venezolano E.S.M., E.B.B. y E.C.R. na 12 luna di prizon di cual 4 luna ta condicional y cu 2 aña di prueba. E droga mester a wordo destrui.