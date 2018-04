Guarda Costa a detene 20 ilegal pazuid di Corsou

Guarda Costa di Caribe Hulandes (KWCARIB) diaranson mainta 18 april durante un accion en conhunto a detene un embarcacion cu 20 persona ilegal pazuid di Corsou.

Diaranson den e oranan trempan di mainta e operador di radar di e Centro di Coordinacion y Rescate di Guarda Costa a detecta un contacto sospechoso riba e radar pazuid di Fuikbaai, Corsou. E Dash-8, e avion di patruya maritimo a wordo manda pa e locacion duna, pa investiga e contacto aki. Tambe e helicopter a wordo poni den accion. Na mas o menos 8 miya for di e costa di Fuikbaai, e Dash 8 a topa cu un embarcacion tipo yola cu varios persona abordo. For di e steunpunt Corsou un patruya terestre di Guarda Costa, hunto cu Unit Speciale Taken (UST) di Korps Politie CuraƧao a sali direccion di Fuik. Dos interceptor di FRISC Marina Real tambe a wordo dirigi pa Fuikbaai.

Na e sitio autoridadnan ta bin topa cu e embarcacion aki. E personanan cu tabata abordo di embarcacion ya caba a subi tera. Den e buskeda cu a sigui nan a a bin haya 20 persona. Ainda esakinan a purba huy. Ta trata aki di 15 homber y 5 muhe, tur di nacionalidad Venezolano. Nan a wordo pasa pa polis.

