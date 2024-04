Durante fin di siman, mayoria di e gruponan Scout di Aruba a reuni caminda cu a conmemora Dia di San Jorge of dia di Sint Joris. San Jorge ta patrono di Scouting mundialmente y tur aña riba dia 23, e ta wordo conmemora cu un ceremonia special, segun alto comisario di Scouting Aruba, Christopher Lake.



Mirando cu dia 23 ta cay den siman, a hacie den fin di siman, prome of despues. P’esey a hacie dia 20 di april. Dia di San Jorge, ta dia cu Scouting ta bin hunto pa recorda e meta, e vision, e balornan tras di e movemento y asina ey ta recorda tambe e patrono, cu a demosta curashi, balentia y esaki ta e factornan importante cu ta inculca den e hobennan pa nan por uza den nan bida diario.Esey t’e motibo pakico tur aña ta conmemora y renoba e promesa como scout, caminda cu ta tuma e compromiso pa crea un mundo miho y asina duna contribucion positivo na e desaroyo di comunidad.Actualmente na Aruba tin 12 grupo scout y e cantidad total cu tin di miembro ta varia entre 400 pa 500 cada aña, cual ta basicamente stabiel. Mirando cu tin tanto competencia y alternativa, e ta algo caminda cada hoben tin un choice pa haci, pasobra no por ta den tur organisacion.Cu e cantidad cu tin, ta un cantidad averahe y ta contento cu e miembresia. Asina ey ta sigui traha pa motiba mas hoben pa bira miembro di Scouting. E mayornan cu ta interesa pa nan yiunan por conoce e movemento scout, ta wordo motiva pa contact Scouting Aruba. Esaki ta hopi fail, door di subi riba Facebook riba nan pagina di Scouting Aruba, manda un mensahe den inbox of yama e number indica riba Facebook y asina ey por tuma contacto y duna e informacion di e grupo scout mas cerca.