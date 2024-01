Gruponan di mucha y adulto cu ta participa na e paradanan di Carnaval 2024 a entrega nan plan di siguridad pa nan respectivo grupo.

Di parti di Crisis Management Office (CMO) Aruba e gruponan a haya e sosten pa asina nan por a yena na formularionan cu e informacionnan necesario pa asina nan cumpli cu e Plan di Siguridad di Aruba su Carnaval.

Mester bisa cu gruponan cu a yena nan formularionan a keda satisfecho ya cu asina nan tin un bista completo di kico tur nan mester tene na mes na dje pa asina cumpli cu e parti di siguridad general di nan grupo.

Tambe tin cu informa cu e documento ta uno bibo, esta cu por tin adaptacionnan den caso cu un situacion imprevisto presenta. Si esaki sosode e lider di grupo lo informa mesora pa asina tur e instancianan concerni pa cu e plan aki por wordo informa na tempo di dicho cambio. Pero no por desvia for di e palabracionnan haci durante e encuentronan pa por a yega nan e plan final aki.

Adhunto cu e articulo aki por mira e gruponan cu a pasa na oficina di CMO pa asina yena y entrega nan plan si siguridad.

E plan ta contene tur informacion necesario cu cada un di e partnernan cu tin un of otro tarea pa cu e celebracion di Carnaval. Den e documento aki tur partner tin e persona di contacto pa den caso cu un situacion di emergencia presenta, nan sa mesora kende nan mester comunica cu ne y atende e asunto encuestion.

Ta spera cu mirando cu e gruponan cu ta participa na e paradanan di Carnaval tin nan plan di siguridad formalisa. Ta keda awor na e publico pa nan por comporta nan mes manera mester ta, pa asina cada grupo por presenta nan trahe, obranan di creatividad, nan artenan etc riba e ruta di e parada sin cu nan ta wordo stroba.

Siguridad mester por conta pa nos tur, esta pa e participantenan den e parada, pa e publico y esnan cu ta “first respondernan”.

Ban desmostra cu aki na Aruba nos por celebra un Carnaval sigur pa un y tur.

***Ariba e potret por mira e lidernan di gruponan cu a entrega nan plan di emergencia na Crisis Management Office / CMO

Por haya e plan aki riba e website di cmo-aruba.com