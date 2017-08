Grupo ta asalta joyeria na London

Un grupo di asaltantenan arma cu’n hacha ora cu nan a yega na Boodles na Knightsbridge net algo pasa di 10 y 30 di mainta.

E ladronnan a uza e martieu pa destrui e showcasenan, mientras tres di e seis miembronan di e gang a warda p’afo.

Den e video por wak loke ta parce di ta huma saliendo for di e edificio, cu informenan sugeriendo cu e asaltantenan lo a uza un bom di huma durante e atraco.

Despues por mira e gang ta huy for di e esena na Basil Street, mientras cu un di e asaltantenan tin e martieu den su man.

E caso ta bou di investigacion pa Scotland Yard. E atraco a sosode di dia cla, pero te ainda nan no haci ningun aresto.

No tabata tin informe di heridonan.

