Grupo Michael Kors ta cumpra Jimmy Choo

NEW YORK CITY, New York – Na final di luna di April, e firma di sapato y complementonan di luho, Jimmy Choo, a sali na benta tras di pertenece na e grupo Jab Luxury pa un “revision strategico”. Despues cu varios firma, manera Fosum, Interparfums of Coach tabata riba e lista di posibel cumprado, tabata finalmente e grupo Michael Kors kende a adkiri e compania pa un balor di 1.157 miyon di dollar, loke ta ekivale algo menos di 1000 miyon di Euro.

Cu e compra aki, e grupo ta busca pa incrementa e benta di su marca nobo y diversifica su producto, pero tambe a señala cu nan no tin pensa di cambia e director creativo di Jimmy Choo, Sandra Choi, kende lo sigui na cabes di diseño.

Segun John D. Idol, presidente y consehero delegado di Michael Kors: “Jimmy Choo ta preparando pa un crecemento significativo den futuro y nos empresa tin e compromiso di apoya e fuerte balor di marca cu Jimmy Choo a construi den e ultimo 20 añanan.” Pa awo lo bay tin cu warda pa mira si e compra ta afecta negativa of positivamente e firma di luho.

E fama di Jimmy Choo

Jimmy Choo tabata un di e marcanan di sapato pa excelencia di e mundo di celebrities, vooral desde cu Lady D a converti den embahadora di e compania. Sin embargo, e top di e exito a yega ora cu Carrie Bradshaw, protagonista di “Sex in New York”, a eligi e compania como un di su imprescindibelnan den su cashi, hunto cu e iconico marca Spaño, Manolo Blahnik.

