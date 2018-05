Grupo G20 evualando di impone sancionnan economico riba Venezuela

Argentina, Australia, Canada, Chile, Merca y México ta paisnan cu den un declaracion a “desconoce” e victoria di Nicolas Maduro na Venezuela. Esaki ta door di e “falta di legitimidad” di e eleccionnan di diadomingo y a menasa di aplica sancionnan economico y financiero riba Venezuela.

Den cuadro di e encuentro di e ministernan di Exterior di e G20 realisa na Buenos Aires, e canciyer Argentino, Jorge Faurie, a lesa e texto unda cu e firmantenan a remarca cu e eleccionnan di diadomingo ta un “reafirmacion hopi cla di e ruptura di e legitimidad democratico na Venezuela”.

Según e Conseho Nacional Electoral (CNE) di Venezuela, Maduro a resulta reeligi ora cu el a obtene 6,1 miyon voto den e eleccionnan di diadomingo, di e 20.5 miyon Venezolano cu tabata tin derecho di voto.

E indice di abstencion den e eleccionnan a keda na 53.98%, cual ta nifica cu e ta un di e participacionnan mas abao den historia Venezolano.

“Basa ariba e resultadonan aki”, e declaracion ta sigui, e gobiernonan participante ta “considera medidanan economico -financiero como sancion riba e regimen autoritario di Maduro, procurando pa e pueblo Venezolano no wordo perhudica.

E paisnan den e acuerdo a enfatisa cu “nan no ta reconoce” e resultadonan di e eleccionnan door di e “falta di legitimidad di e proceso”, door di a wordo convoca pa e ” Asamblea Nacional Constituyente ilegal, excluyendo e participacion di actornan politico” y di no a ” conta cu observacion internacional independiente”.

E nacionnan aki a bisa cu e solucion di e crisis “mester wordo alcansa di forma pacifico y cu e protagonismo di e mesun pueblo Venezolano”, pa cual nan lo impulsa “accionnan y medidanan cu ta permiti di restaura e democracia y e respet di e derechonan humano”.

Faurie a referi tambe na e crisis humanitario cu e pais ta pasando aden, cual a bira alarmante y cu ta wordo ratifica pa e creciente exodo di Venezolanonan, un coriente migratorio cu ta supone un menasa pa e siguridad y stabilidad regional”

Por ultimo, e firmantenan di e declaracion a urgi e “regimen autoritario di Maduro” na “bandona e indiferencia di e sufrimento di e pueblo” y permiti pa establece “un canal humanitario mas pronto posibel”, pa e suministro di cuminda y remedi di parti di e comunidad internacional.

Fuente: NTN24

Comments

comments