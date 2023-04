Den Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra un grupo di 4 persona. Ta trata aki di e homber D.S.(24), e homber Y.S.(45), e dama Y.d.l.R.P.(40) di Santo Domingo biba na Aruba y e homber P.V.(25). Nan ta wordo acusa di tabata envolvi den un bulto di 20 kilo di cocaina cu a haya na Grape Field.

MAS NOTICIA por a compronde cu e homber D.S. a wordo secuestra door di e doñonan di e bulto y menaza cu morto. Al fin al cabo, Polis no a haya nada di e 20 kilo di cocaina.

BULTO DI DROGA HAYA NA GRAPE FIELD

Hues a mustra cu entre 1 Augustus 2022 y 30 October 2022, D.S. tabatin un bulto conteniendo 20 kilo di cocaina. Na e beach na Grape Field a haya un bulto di cocaina. D.S. a bisa Hues cu e tabata hunto cu su pareha e dama Y.d.l.R.P. y D.S. su mama ta piscando y a haya e bulto riba beach.

Segun D.S., tentacion di diabel a pone cu el a coy e bulto sin sa kico tabatin aden. Hues a bisa cu sa sosode mas biaha cu bultonan ta yega tera. Segun D.S. e no sa nada di e cosnan ey. Hues a bisa cu investigacion ta mustra cu den e periodo ey, 90 bulto a yega tera. D.S. a bisa Hues cu e ta piscador y despues di algun dia den media el a compronde cu e bulto tabata droga. Hues a puntr’e pakico e no a bay entrega e bulto na Polis. D.S. a bisa Hues cu si e bay entrega e bulto, e lo wordo deteni. El a dicidi di parti e droga.

DOÑONAN DI DROGA A SECUESTRA Y MENAZA

Ariba pregunta di Hues, D.S. no kier a bisa kende a habri e bulto. Den e bulto tabatin 20 paki getape berde cu letter XXX ariba. Cada paki tabata 1 kilo di cocaina. Segun D.S., na dado momento el a wordo secuestra dilanti di su cas pa dos homber arma den un auto. Nan a bay cun’e te Vader Piet y a menace cu nan kier e 10 kilo di e bulto sino lo mat’e.

NINGUN HENDE SA DI E 20 KILO DI DROGA

D.S. a splica cu el a habri un un paki, cu ta 1 kilo y casi mitar tabata muha. E parti bon el a bende y e otro parti el a benta afor. Su ruman a cumpra di e parti cu el a habri mientras cu su pareha Y.d.l.R.P. a bende un dama V, 50 gram. Segun D.S., el a bisa su amigo Y.S. di e bulto y Y.S. a pidi 10 paki pa e bende. D.S. a duna Y.S. e pakinan y segun D.S. e no a haya e placa. El a bisa Hues cu e kier a deshaci di e droga. Segun D.S., Y.S. a bisa cu pa paki (1 kilo) e lo por haya 5 mil florin. Segun Hues Y.S. lo por a haya 50 mil florin. Hues a bisa cu Polis a scucha combersacion entre D.S. y Y.S. riba 10 paki. D.S. a bisa Hues cu e ta haci uso di derecho di silencio y no kier bisa mas riba e asunto di 10 kilo. D.S., den un tono basta rabia a bisa Hues pa puntra e otronan kico a pasa cu e bulto. Hues a puntra D.S. kico a pasa cu e otro 9 pakinan. El a bisa cu el a bay pisca y ora el a bolbe e pakinan a disparce. Hende lo a drenta su cas y bay cu e droganan. Segun D.S., tur hende ta para riba un no. E so cu su pareha tabata sa di e droga. Cu un otono rabia el a bisa Hues, puntra su pareha kico a pasa cu e 9 pakinan.

Hues a bisa cu Y.S. ta nenga di a haya 10 paki for di D.S. Di otro banda, D.S. ta para riba cu el a duna Y.S. 10 paki. Segun D.S., e ta sospecha cu ta e mesun grupo cu Y.S. a bende e droga, a bay secuestr’e pa haya e resto di 10 paki. Supuestamente nan a bin busca e droga. D.S. a bisa Hues cu el a bay serca Y.S. pa sa kico el a haci cu e droga. Segun D.S., Y.S. a bisa cu el a duna otro e droga.

DAMA A HIT SU PARTNER

Segun D.S., su pareha a bay lag’e cu su famia cu tur e problema di droga. Ta asina cu D.S. no kier bisa nada kico a pasa cu e placa cu a bende e parti di cocaina. El a bisa Hues cu su pareha Y.d.l.R.P. a coy e 9 pakinan y facilita otro. El a bisa Hues cu el a bisa Recherche tur cos.

Hues a puntra e dama Y.d.l.R.P. y el a bisa cu ta berdad cu a haya e bulto y a hib’e cas. Ora a habri e bulto, tabatin 20 paki getape berde cu letter XXX. El a bisa cu el a bende un dama V., 50 gram. El a sigui bisa cu un parti di e paki tabata muha y a bent’e afor. Segun Y.d.l.R.P., hende a horta 4 paki y a laga 5 atras. El a bisa cu el a coy e 5 pakinan aki y a bay warda nan.

Hues a puntra P.V., kende por cierto tabata un militar na e cuartel militar na Savaneta, si e tabata sa di e 20 kilo di cocaina. Segun P.V., despues di mas o menos 1 luna el a haya sa di 9 paki. El a bisa cu Y.d.l.R.P. a ofrece pa bende e droga y lo parti e placa den mitar. Segun P.V., Y.d.l.R.P. a bisa cu e kier bay Merca. P.V. a haya for di Curacao un oferta di 20 mil florin pa 5 kilo. Y.d.l.R.P. no kier a bende pasobra e kier mas placa. El a bisa cu pa 3 paki e kier 20 mil florin. Segun P.V., e ora ey el a hala atras. El a bisa Hues cu Y.d.l.R.P. tabatin 5 paki.

Hues a bay puntra Y.S. tocante e 10 pakinan cu D.S. a dun’e. Y.S. a bisa Hues cu D.S. a bis’e cu e tin presion di su ruman y Y.d.l.R.P. riba e bulto. El a bisa cu D.S. a bisa pa Y.S. haci cu el a haya 10 paki siendo cu D.S. mes tin e 20 kilo. El a bisa cu D.S. a bin cu 2 hende a serca dje y puntra pa e 10 paki di droga. Nan ta e doño di e droga y nan kier 10 kilo. Hues a bisa cu tin mensahe entre D.S. y Y.S. tocante 10 kilo. Segun Y.S., el a bisa ok pasobra e sa cu tin presion riba D.S. y pesey el a bisa ok. Segun Y.S., tur esaki tabata e wega cu el a hunga.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e caso a bira conoci na Polis ora a tende cu D.S. y Y.d.l.R.P. a haya un bulto. Na dado momento e doñonan di e bulto a secuestra D.S. pa haya e bulto. Dia 13 October 2022, Polis a invita D.S. pa papia riba e asunto aki. Den combersacion D.S. a papia y esey a conduci na su detencion.

POLIS A HAYA SA CU HENDENAN TIN UN BULTO SCONDI

Fiscal a mustra cu dia 13 Augustus 2022 e bulto lo a yega beach. E dia ey Polis a confisca 19 bulto. Cada bulto tin 20 paki y cada paki ta 1 kilo. En total a confisca 2062 kilo di cocaina. E pakinan tabata getape berde y XXX riba nan. Polis a mustra D.S. potret di e bultonan cu a haya y D.S. a bisa cu esun cu el a haya ta mesun cos. D.S. a splica cu dos homber arma cu revolver a sak’e for di su auto, tapa su wowo y hib’e te na Vader Piet. Eynan nan a maltrat’e y puntr’e unda e droganan. El a bisa nan cu el a duna Y.S. 10 paki. Nan a bis’e pa busca e pakinan y su siguiente dia e mester a hiba nan banda di santana di cacho.

No ta conoci si esaki a sosode. Fiscal a sigui bisa cu e dama Y.d.l.R.P. tabata bende droga di e bulto y asina e hendenan a haya sa. Fiscal ta haya cu tin suficiente indicacion cu D.S. a duna Y.S. 10 kilo pa e bende. Y.S. lo a bisa cu e conoce hende cu lo cumpra. Y.S. lo a duna un hende e 10 kilo pero no a haya placa. Y.S. ta desmenti di a haya e 10 kilo. Fiscal a mustra cu D.S. a manda mensahe pa Y.S. pa busca e cosnan serca e persona pasobra el a haya un venta. Fiscal a lesa un cantidad di mensahenan cu ta mustra cu lo tabata busca venta di e droga.

Fiscal ta haya legalmente proba cu e grupo aki ta culpable di posecion di 20 kilo di cocaina entre 13 Augustus 2022 y 13 October 2022. Fiscal a mustra cu Y.S. tabatin 10 kilo, Y.d.l.R.P. 20 kilo, P.V. 5 kilo y D.S. 20 kilo.

Pa cu e castigo, Fiscal a mustra cu droga ta causa hopi tristesa den comunidad. Adictonan ta causa hopi molester den comunidad. Nan ta horta pa asina haya cos pa cambia pa droga of bende cosnan horta pa yega na placa pa bende droga.

Fiscal a exigi pa D.S. 42 luna di prison di cual 12 luna ta condicional cu 2 aña di prueba. Pa Y.S., Fiscal a exigi 30 luna di prison di cual 10 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Prueba. Pa Yd.lR.P., Fiscal a exigi 42 luna di prison di cual 12 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Pa P.V., Fiscal a exigi 24 luna di prison di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Ta asina cu nada di e droga a wordo haya.

CASTIGO

Hues despues di a scucha defensa di e abogadonan, a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu e grupo aki ta envolvi den e bulto di 20 kilo di cocaina y cu nan tur cuater ta culpabel. Hues ta haya e castigonan exigi pa Fiscal ta na su lugar y a confirma esakinan.