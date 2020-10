Grupo di tirado di pisca a entrega proposicion na Minister Chris Romero

Tiradonan di pisca a haci entrega di un rapport riba “spearfishing” na Minister Chris Romero. Dicho rapport a keda compila pa un grupo cu experticio amplio riba e materia di piscamento cu harpun. E documento aki ta titula “Spearfishing is not a crime” cu subtitulo “Proposal from local spearfishermen for spearfishing and concern about our fishing practices and tradition”. Den dicho documento, piscadonan di harpun local ta expresa nan deseo pa por practica e metodo antiguo aki, nan disponibilidad pa regulacion reasonable, y nan preocupacion pa un pensamento ambiental cu actualmente no ta tene consideracion di nan practica y necesidad. Piscadonan ta pidi pa regulacion na lugar di prohibicion.

Durante un encuentro ameno serca Minister Chris Romero, e piscadonan a ricibi un resumen breve di e intentonan actual di Gobierno pa yega na un solucion practico pa e asunto di piscamento cu harpun.

Den Conseho di Minister a tuma decision, conforme peticion unanime di Parlamento dos siman pasa, pa adapta e leynan necesario y pone den marcha e proceso pa oficialisa esaki. Ta spera cu pronto lo por anuncia e detayenan di e maneho cu lo drenta na vigor inmediatamente despues di su finalisacion y anuncio, como cu mayoria di consehonan tin hopi punto den comun y ta yegando hopi cerca di otro.

E peticion di piscadonan ta uno cu ta expresa e importancia di involucra esnan cu ta traha den e veld y sa e materia. Piscadonan a propone puntonan pa un maneho cu condicion y hasta sancion, pa asina e regulacion por duna un balansa pasobra piscadonan tampoco kier un “free for all”. Loke si ta keda un preocupacion hopi grandi ta e hecho cu tin intencion pa declara mas area como protehi, sin involucra esnan cu ta haci e trabou di piscamento cu harpun regularmente. Piscadonan ta di opinion cu nan tambe mester keda inclui den comisionnan cu ta formula conseho pa leynan pa loke ta e asunto aki.

Presente pa haci entrega di e rapport tabata sr. Marvin Thiel y sr. Edward Dirksz, kendenan a presenta esaki den nomber di tur e piscadonan consulta y cu ta organisando nan mes mas cada biaha. Di parti di Gobierno tabata presente Minister Chris Romero, sra. Nathalie Maduro y sr. Byron Boekhoudt di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca/Santa Rosa.

Comments

comments