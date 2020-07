Grupo di persona a uni y a manda carta habri pa Minister President Rutte

CARTA HABRI – PETICION

Na:

Prome Minister y Presidente di Conseho Nacional di Minister

Su Excelencia Mark Rutte

P. O. Box 20001

2500 EA Den Haag, Hulanda

Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten: 12 di juli 2020 (version revisa di e carta d.d.10 di juli 2020)

Excelencia,

Cu consternacion, nos, un grupo de ciudadano preocupa di e parti den Caribe di Reino y di diaspora, a tuma nota di e condicionnan extremadamente pisa y, na nos opinion, masha inhusto cu gobierno Hulandes ta impone na Aruba, Curaçao y St. Maarten pa nan por opta pa e di tres tranche di prestamo na beneficio di e problemanan di likides. Nos kier apela na artículo 5 di Constitucion pa presenta e peticion aki, mencionando e rasonnan y e disgustonan den e parti cu ta sigui aki.

E motibo di esaki ta e declaracion di Secretario di Estado Knops di dia 1e di juli 2020, na unda ta sali na cla cu gobierno Hulandes ta impone condicion na e yudansa financiero na Caribe. E condicionnan ey lo tin como meta pa “no sirbi nos [Hulanda], sino finalmente e paisnan mes”. Señor Knops ta pidi pa reforma y pa e reformanan ey sacrificio y liderazgo. Tambe nos a compronde for di e conferencia di prensa di dia 3 di juli 2020 cu gobierno Hulandes kier reforma: “Si, ta trata di un serie di asunto basico. Finansa na ordo, estado di derecho na ordo’.

Nos ta desea di menciona na prome luga cu e parti di Caribe den Reino definitivamente mester pone man na su consenshi. Nos ta reconoce cu e sistemanan huridico di e paisnan Caribense urgentemente mester di reforma, tanto riba tereno di estado di derecho democratico, como tambe riba tereno di finansa publico y di economia. E reforma aki mester ta na servicio di e pueblonan Caribense di Reino. Nos ta acepta cu den e cuadro aki supervision independiente ta un exigencia. Sinembargo, e condicionnan cu gobierno Hulandes ta propone tin poco balor agrega den e sentido aki y nan ta un atake contra e principionan di derecho constitucional y administrativo.

Nos disgustonan ta e siguientenan:

1. Deficit constitucional y democratico di Reino

Nos a haya e informacion cu Gobierno di Hulanda a manda e condicionnan como documento secreto pa nos ministernan presidente. Aparentemente a prepara e proposicionnan na Hulanda na nivel oficial. Despues lo debati tocante e proposicionnan aki tras di porta cera den Conseho di Minister di Reino. Como ciudadano nos ta experencia esaki como un forma di actua autocratico y no transparente. Di e manera aki no ta promove e debate publico tocante e maneho gubernamental relaciona cu Caribe.

Aparentemente no ta permiti e habitantenan di e paisnan den e parti Caribense di Reino, cu tambe tin e nacionalidad Hulandes, pa participa den realisacion di reglamento gubernamental y di control riba maneho politico di Reino. Exclusion di representacion di nos pueblo di e proceso di tuma decision cu al fin al cabo ta concerci nos y nos futuro ta prueba di un deficit democratico serio den reino. E ponencia di gobierno Hulandes cu ta e paisnan Caribense ta esnan cu mester pone e estado di derecho na ordo, ta parce nos un prueba di cierto hipocrecia. Pasobra ta gobierno Hulandes ta esun cu di ningun manera no ta funciona segun orden di ley, violando e autonomia legalmente ancra di e pueblonan Caribense. E imponemento di deber di silencio na nos gobiernonan ta completamente en pugna di e principionan di bon gobernacion, ta haci transparencia di gobierno di Reino imposibel y ta kita, na nivel di Reino, di e pueblonan Caribense e logro democratico cu e primacia politico final ta di pueblo.

2. Falta di union den Reino

Segun Constitucion union den Reino ta un balor grandi cu tin prioridad riba e interesnan particular di e paisnan. Den e conferencia di prensa di dia 3 di juli 2020 gobierno Hulandes ta trece dilanti e lasonan historico cu ta uni nos. Inherente na e historia comparti aki ta e politica di explotacion den forma di colonialismo y sclavitud cu a laga rasgo profundo y duradero den e comunidadnan chikito Caribense. Parti importante di un politica na nivel di Reino cu ta promove union ta pa respeta e propio identidad, sintimento, dignidad, opinion, derecho di autodeterminacion y autonomia di e comunidadnan Caribense. Un politica cu ta dirigi riba union, ta reconoce y compronde honestamente e impacto social y cultural di colonialismo y sclavitud. Union ta implica p’esey tambe, cu mester evita iniciativa cu ta provoca conflicto y confrontacion y cu ta polarisa e relacionnan den Reino. Union den Reino no ta rima nunca cu haci probecho di crisis serio pa forsa reforma, completamente for di e punto di bista Hulandes, aparentemente cu e lema: ‘never waste a good crisis …’ /’nunca no desperdicia un bon crisis’. Union nifica comprension pa e efecto catastrofico di e crisis pa e pueblonan Caribense y empatia pa nan dolo y sufrimento. Solamente cu e acercamento aki por realisa union den Reino. No door di impone loke Hulanda kier, probechando di circunstancia, poder y autoridad. No usando presion di tempo como arma y chantahe. No nengando sosten financiero como medio pa pone presion. Pasobra, esencia di un Ley di Reino di Concenso, esta solidaridad y unanimidad, ta keda destrui di e manera ki.

3. Falta di inversion den autonomia di Caribe

Segun secretario di estado Knops, e politica di gobierno tin como obhetivo “pa finalmente sirbi e paisnan mes”. Desafortunadamente, esaki no ta cuadra cu e politica actual di gobierno Hulandes pa destrui e autosuficiencia local (e habilidad pa bo mes yuda bo curpa) den nos region, door di transferi nos control riba nos propio finansa y maneho local pa un ZBO autocratico y completamente Hulandes. Nos ta experencia e forma di actua aki como arogante y discriminatorio. Ademas, no tin mucho evidencia di e ‘community capacity building’ necesario cu ‘ta sirbi e Paisnan’. Banda di esey mester formula e deseonan relaciona cu sosten di ‘capacity building’ semper localmente. E enfoke mester ta riba proteccion y cuido di esnan mas vulnerabel den comunidad, pa evita y combati pobresa y pa garantisa e condicionnan basico pa calidad di bida. Solamente despues y den dialogo y cu aprobacion di esnan envolvi por stablece un programa responsabel. Naturalmente esaki ta tuma tempo! “Sirbi e paisnan finalmente” no por di forma “top down”. Al contrario, e sosten mester aporta efectivamente na un desaroyo duradero, autonomia y autoregulacion na fabor di un bon estado di derecho y un maneho financiero adecuado.

Nos peticion ta encera lo siguiente:

– Cu Gobierno Hulandes ta promove participacion efectivo di e pueblonan Caribense den e maneho di Reino y ta haci esaki posibel pa realmente ‘sirbi e pueblonan’ .

– Cu ta realisa e meta “estado di derecho na ordo” pa medio di uzo y reenforsamento di e capacidad y autonomia local y di e institutonan constitucional y e principionan democratico den Reino.

– Cu specialmente den e temponan di crisis aki gobierno Hulandes ta demostra liderazgo moral y humanitario den Reino, y ta scohe pa compasion, inclusion, dialogo y solidaridad y no pa indiferencia, exclusion, presion, ni conflicto.

– Cu gobierno Hulandes ta stop inmediatamente cu e manera di papia denigrante y ofensivo tocante nos region. E ponencia cu e comunidadnan Caribense ta inherentemente incapabel pa carga nan propio autonomia ta incorecto y muestra di falta di respet.

Atentamente, e firmantenan:

Joyce L. Pereira – Aruba

Lydia Emerencia – Bonaire

Richenel Ansano – Curaçao

Antonio Carmona Baez – St. Maarten

Lisenne Delgado – Nederland

Louis Romer – VS

Lily Marval – Aruba

Emmy Schermer – Bonaire

Margo Groenewoud – Curaçao

Ramon Todd Dandaré – Aruba

Edith Strauss-Mercera – Bonaire

Mario Kleinmoedig – Curaçao

Ava Thodé – Aruba

Elvio Cecilia – Bonaire

Ini Statia – Curaçao

Helen Guda – Aruba

Joan Brewster – Bonaire

Jeanne Henriques – Curaçao

Enith Petersen-Pereira – Nederland

Aronette Martis – Curaçao

Tica Giel – Aruba

Marta Römer-Dijkhoff – Curaçao

Raffy Kock – Aruba

Elsmarie Beukenboom – Bonaire

Emily Francisca – Curaçao

Ruby Eckmeyer – Aruba

Althena Sulvaran – Curaçao

Yolanda Richardson – Aruba

Michel Esajas – VS

Imy J. C. Heinze-Lasten – Aruba Alca St.Jago – Bonaire

Lianne Leonora – Curaçao

Charmaine Pappers – Aruba

Frank Quirindongo – Curaçao

Glenda Gil – Aruba

Angela Roe – Nederland

Ingrid Kuiperdal – Aruba

Emily Francisca – Curaçao

Wilma Kuiperi – Aruba

Selwyn de Wind – Curaçao

Etley Lasten – Aruba

Marlon Reina – Curaçao

Desiree Emerencia – Aruba

Mayqualida Pandt – Curaçao

Mientje Croes – Aruba

Joke Curiel – Curaçao

Stanley S. P. Heinze – Aruba

Angelino Sulvaran – Curaçao

Roslin Kock – Aruba

Serena Angelista – Curaçao

Edward Pieters – Aruba

Zaida Lake – Curaçao

Ebonnye Rodiguez – Aruba

Rose Marie Sling – Curaçao

Herbert Diaz – Aruba

Rudolf Kelly – Aruba

Reginald Victor Römer – Curaçao/Mexico

Glenda Krozendijk – Aruba

Jaqueline Martis – Curaçao

Noris van Lis-Donata – Aruba

Cc: Prome Minister di Aruba, Prome Minister di Curaçao, Prome Minister of St. Maarten, Secretario di Estado Knops, Gabinete di Minister Plenipotenciario di Aruba, Gabinte di Minister Plenipotenciario di Curaçao, Gabinete di Minister Plenipoteciario St. Maarten.

