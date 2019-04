Grupo di pariba di brug cu meta pa reactiva un festival cultural bek na San Nicolas

Recientemente un grupo di personanan di San Nicolas a tene un reunion informal pa asina sondea e posibilidadnan pa cuminsa un evento cu lo por tuma luga riba Diahuebs na luga di e actividad di Carubbean cu tin basta tempo inactivo.

No ta un secreto cu tur siman tin turistanan ta yega sea cu taxi of V-wagen pariba di brug buscando e actividad di Carubbean como cu di un of otro manera nan ta hayando e informacion di un actividad cultural pariba di brug. Tambe ta asina cu e pueblo di San Nicolas na diferente manera ta expresa nan mes via rednan social cu nan lo desea pa e actividad aki por wordo reactiva como cu e tabata un actividad unda nan por a envolvi nan mes socialmente.

Mirando tur e factornan aki e grupo aki e grupo aki dicidi di uni y nan a compromete nan mes na sondea tur e posibilidadnan cu tin disponibel den e proximo dianan y tambe a pone un meta cu pa dia 23 di Mei proximo mester por tin un evento cultural bek den e cayanan pariba di brug. No ta completamente defini ainda unda esaki lo tuma luga como cu lo mester sinta cu Cuerpo Policial y tambe diferente stakeholder, pero ta spera di por haya tur clase di cooperacion di e instancianan concerni como tambe di comercio pa por haci e proyecto aki un exito pa pariba di brug.

Den e proximo dianan asina cu tur e detayesnan ta concretisa y un plan definitivo ta riba papel lo tene un conferencia di prensa pa asina informa comunidad mas detayes di kico, con y unda San Nicolas lo hanja su anochi cultural bek.

Comments

comments