Grupo di Oracion “Inmaculada Curason di Maria” cu oracion

Grupo di Oracion di “Inmaculada Curason di Maria ” ta recorda tur debotonan cu Diahuebs 13 di september ta reuni pa 6 or di atardi na e monumento na Sta. Cruz unda tin oracion pa 1 ora. Ta invita tur hende y debotonan pa resa rosario. Oracion y canta na honor di Inmaculada Curason di Mama Maria, despues tin misa pa 7 or pa sera e dia di Señor. Tin buki di oracion fl.7.= especial pa resa na Inmaculada Curason Maria cu ta tur luna riba e mesun fecha. Tur ta dianan di resa rosario y medita riba bida y sufrimento di Hesus Cristo. Diahuebs nos ta resa y medita riba e rosario di misterio Luminoso. Cu Dios nos Salbador no laga horcan Florence hasi daño na nos islanan ni esnan cu ta biba na costanan serca di lama. Cu Mama Maria Reina di mundo cuida nos. Dia 15 di september ta recorda e dia di Mama Doloroso, Un mama ta sufri ora e mira cu su yiu ta sufri, inocentemente bou mannan di burdugonan. Hasta a mate cruelmente. Bou di crus e Mama amoroso ta yora amargamente di weita su yiu stima crucifica. Resa pa mamanan di nos isla cu ta sufri pa causa di un yiu. Uni hunto y compañana otro den oracion.

Comments

comments