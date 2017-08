Grupo di ex trahadonan di Setar no a bin pa haci politica

Kisas minister Richard Arends kier hunga política pero nos no kier esey. Sr. Hubert Gibbs ta splica over di e manera con e minister ta overrule e ex trahadornan di Setar.

Sr. Gibbs ta di opinion cu e minister ta hungando un politica cu nan no kier a drenta den dje, ya cu nan no ta haciendo politica. Den e 90 ex trahadonan tin di tur color politico, dus nan no hunga politica cu nan. Loke nan ta buscando ta derecho di nan placa, placa cu gobierno a horta for di nan. Pasobra cu nan a horta e placa ey pa cinco aña largo tur luna. Si di un solo hende nan horta 600 florin pa luna, e ta bira casi 60 mil florin. Pero door di interes el a bira un poco mas di mil florin.

Tambe Sr. Gibbs ta bisa cu minister Arends a overrule nan. E minister a priminti cu den e siman cu a transcurri e lo a sinta cu nan, dus e ex trahadonan di Setar. Nan ta en total tres persona cu ta na cabes di e accion. Si e minister tabata tin palabra, cu el a bisa e siman ey, cu nan a keda warda y otro siman ta pasando. Y ainda nada.

E biaha cu Sr. mr. Andin Bikker, a trece e punto di ordo aki den parlamento y unanimamente parlamento a aproba 500 mil florin extra pa e herederonan, segun Sr. Hubert Gibbs.

Sr. Gibbs a sigui bisa cu si e haya cooperacion di e mayoria di ex trahadonan, pa diabierna dia 1 di September, tur dia e lo keda eynan, dilanti Bestuurskantoor te dia cu nan haya nan placa. E wega cu a wordo hunga, esey a bin door di Prome Minister. Tin un vonnis traha a base di e 30 trahadonan aki, cu si e 30 trahadonan aki wordo paga, e rente op rente ta stop y e resto di 60 nan por wel di lubida.

Pero e grupo aki no a bin pa politica, pero si nan kier hunga politica, e por hung’e hopi bon. Tur berekening ta wordo traha door di Juchi van Doornspeek y Financien ta hay’e ‘kant en klaar’. Cada trahado a duna di conoce caba ariba cual cuenta e kier su placa y hasta persoonsnummer. Tur cos ta netchi traha, ariba un teblachi di felpa. Entre tur e trahadonan di Setar, ta papia aki di mas o menos 6 miyon florin.

Tempo cu Sr. Glenbert Croes a firma pa un extra placa pa trahadonan di WEB, ta Sr. Croes ta esun cu a paga e suma back, di e placa paga na e trahadonan. Awel, segun Sr. Gibbs, esaki ta mesun caso. Ta su persona (minister Richard Arends) lo mester bay paga e placa aki bek.

Si e minister ta kere cu e ta sali pa e 30 nan ey so, pasobra cu ta e 30 nan ey el a trata, e ta kiboca. Segun Sr. Hubert Gibbs, partido AVP no ta back up minister Richard Arends den e caso aki.