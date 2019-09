Grupo di docente lo manifesta pa haya claridad riba cosnan cu ta bayendo fout den Enseñansa

Nos a tuma nota cu tin algun maestro di scol y cierto scol a anuncia riba social media cu mañan Diabierna 13 di September, lo bay tin un manifestacion dilanti di Oficinanan di Gobierno pa cual nos redaccion a tuma contacto di sindicato SIMAR pa e duna nos mas informacion riba esaki. E manifestacion aki lo inicia 2.30 di atardi cuminsando na Wilhelmina Park. Sra. Josephine Albertus di SIMAR a duna di conoce u e ta contento cu ta yama y puntra pa informacion serca sindicato y nan tambe a wak e postnan aki riba social media caminda docentenan di Aruba a wordo yama pa nan yega hunto y protesta tocante problemanan den Enseñanza. Pero, segun e presidente di SIMAR, e iniciativa ta di e docentenan mes y no tin di haber cu nada politico y tampoco di sindicalista. Pues e ora ey SIMAR a dicidi cu e lo bai respeta esaki ya cu e ta algo di e docentenan y no tabata presente na e reunion cu tabatin na un cas di un docente mes, dus e sindicato no ta di kico a wordo papia y kico a wordo dialoga. Si t’asina cu SIMAR a haya jamada di algun miembro di sindicato despues di e reunion aki caminda nan a bisa cu en berdad Diabierna 13 di September nan lo ta na Wilhelmina Park pa 2.30 di atardi caminda nan a pidi tambe pa como sindicato di maestronan ey presente hunto cu nan y eingelijk hunto cu e otro sindicatonan tambe. “Loke nos ta bisa si ta cu nos no ta op de hoogte di kico e ta mañan, pakico nan ta bai para mañan pe y kico sindicato mester vocifera pa nan. Pasobra nos como SIMAR tey pa juda tur maestro, nos tey pa e derecho di enseñansa. Pero pa nos por para eynan nos mester sa si di kico se trata”, asina Sra. Josefine Albertus, presidente di SIMAR, a declara na nos. Pasobra con cu bai bin SIMAR mester sa kico e docentenan kier pa nan por vocifera esaki na mandatarionan. SIMAR ta contento si cu e grupo di docente aki a tuma contacto cu sindicato despues pa toch sindicato ta envolvi pero te na momento cu nos ta redacto e noticia aki, Sra. Albertus a bisa di no por duna mas informacion pasobra nan mes no tin informacion ja cu como sindicato nan no tabata presente na e reunion aki. Logico cu lo purba di tuma contacto cu e grupo di docentenan aki pa haya sa tur loke ta nan preocupacionnan. Si t’asina cu durante e manifestacion aki SIMAR lo ta presente pa duna sosten logico na su miembronan y asina wak con por juda nan. Mester bisa cu apesar cu SIMAR no ta directamente envolvi, e sindicato semper tey pa sostene su miembronan y percura pa nan derechonan wordo cumpli cune pero pa haci esaki na un manera bon, e sindicato mester ta de kico se trata. Pesey SIMAR lo tey na e manifestacion aki. (NOTA DI REDACCION: Nos a tuma contacto cu un di e maestronan cu a publica e invitacion riba Social Media pero esaki a nenga di duna mas informacion na nos redaccion.)

