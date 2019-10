Grupo di docente disgusta cu Minister di Enseñanza riba cambionan pa loke ta OAA riba pago di salario

Sr. Juan Rasmijn docente ta duna informacion riba cosnan cu a sali recientemente den medionan di comunicacion. Sr. Rasmijn a indica cu por a tum nota den prensa y for di studiantenan cu Dialuna’wor dia 14 di October ta bai cuminza e OAA cu supuestamente mester a cuminza for di dia 2 di September ultimo. Pues ta basta laat caba. E docente ta bisa cu por a compronde cu Dialuna awo pero e problema grandi ta cu grupo cu aki cu ta mas cu 50 docente di OAA no a wordo yama pa bin forma parti pa duna les Dialuna’wo. E ora ta lanta e pregunta ta kende ta bai duna les anto??? Kiermen e grupo aki cu ta e profesionalnan a wordo poni un banda anto awo Minister ta bai busca hendenan di sector priva cu no tin papel di docente pa duna les anto esaki tin e grupo aki di docente preocupa pasobra no sa kende lo bai duna les. Y e problema ta, segun Sr. Rasmijn, nan kier hinca aworaki OAA den un fundacion hunto cu Enseñanza pa Empleo. Kiermen les ta wordo duna na Enseñanza pa Empleo y a keda EPB Oranjestad. Anto e ora e grupo aki di docente ta kere cu e instituto di OAA cu ta bai haci 65 aña mester ta un instituto cu ta para pa su mes pasobra 65 aña largo a demostra cu por educa hende grandi y muchanan cu por haya un trabao den mercado laboral di Aruba. “Awo direpente kier hinca e OAA tambe den un fundacion. Un fundacion cu no a lanta pero no ta existi oficialmente. Anto ya bo kier cuminza draai caba asina akinan”, Sr. Rasmijn a declara. Anto e ora Sr. Rasmijn ta di opinion cu e docentenan mester a wordo informa kico ta bai pasa pero niun a wordo yama anto esaki e ora ta un pregunta hopi grandi cu tin pa minister dicon e tin cu bai asina’ki. Sr. Rasmijn a sigui bisa cu den luna di September caba a discuti cu minister riba e asunto aki pasobra un siman prome cu scol habri na September nan a wordo informa cu lo bai over na “losse uren”. Kiermen cu e docentenan aki no lo wordo paga mas pa “over uren” y henter bida, Sr. Rasmijn mes ta bisa cu su experiencia cu e tin 33 aña trahando na OAA el a cobra “over uren” y awo direpente un siman prome kier bin bisa e docentenan cu no e biaha aki ta “losse uren” nan lo bai haya. Y e ora esaki ta algo cu e docentenan no por acepta. Pero si nan a wordo bisa un “school jaar” adelanta nan por a tene cuenta cu esaki pero un siman prome nan no por tene cuenta cune. Sr. Rasmijn a bisa cu nan a pidi minister e tempo ey pa duna e docentenan un fase transistorio di un pa dos aña ya tr hende por prepara pero no bin bisa di un dia pa otro pasobra esey ta inaceptabel. Sr. Rasmijn a bisa cu e consecuencia ta cu e docentenan ta bai hopi atras den salario pasobra a splica e minister cu esaki cu e docentenan ta traha den dia y ta haci esfuerzo pa bai traha anochi lagando famia atras, bida social ta bai atras pasobra no tin tempo pa nada y hasta mester busca hende pa wak pa e jiunan pa bai traha den oranan di anochi. Awo ta kita e “over uren” for di e docentenan pasobra e “over uren” ta cu ta gewoon wordo paga den vakantie, e docente ta AO pero ta wordo paga toch pues e ta sigui core manera ta un salario den dia. Si bai duna “losse uren” ta “no work no pay” kiermen si e docente bira malo of pa un motibo of otro no por bin scol, no ta wordo paga. “Eynan ta kita un derecho for dimi pasobra nos ta kere cu e over uren ta un derecho cu nos a adkeri durante añanan largo di OAA. Cu nos a compromete nos mes cu e scol pa duna les”, Sr. Rasmijn a declara. Pero awo ta haya un minister ta bin bisa cu anochi ta un “side job” e ta pa e docentenan. Segun Sr. Rasmijn ta bisa cu e cos aki no ta un “side job” nan ta keda docente den dia y ta docente anochi. “Si coi ehempel di un dokter e ta traha den dia y anochi e ta na nacht dienst, e ora esaki tambe ta wordo considera un side job??? Ta su trabao e ta haci pasobra e ta un dokter y e ta wordo paga tambe”, asina Sr. Rasmijn a declara. Kiermen constantemente e minister tin problema cu e docentenan ta gana placa extra anto esey e minister kiermen cu no por sigui y e docentenan ta haya cu e ta bin tira esaki constantemente den nan cara cu nan tin trabao den dia y awo kier cobra extra pa trabao di anochi tambe. Pa loke ta e studiantenan, Sr. Rasmijn a mustra cu e ta haya hopi hopi lamentabel pasobra nan tambe a bin tende dia 2 di September cu scol ta bai cuminza pero a tende cu no scol no ta cuminza kiermen ta papiando akinan di 250 pa 300 studiante cu ta wordo perhudica y a paga pa bin les y nan ta yega, mescos cu e docentenan tende cu, no cu scol no ta bai asina mas y tin cambio. Sr. Rasmijn a mustra cu nan a bin compronde cu a busca otro hendenan pa bin duna les ya cu casi ningun di e docentenan aki a wordo yama pa bin traha anochi kiermen cu ta specula cu tin otro hende cu lo bai haci e trabao. Tambe nan tin informacion cu lo bai tin hendenan di DOW cu no ta docente lo bai yuda pa haci e trabao y akinan ta laga e mesun docentenan profesional un banda y e ora ki balor ta duna nan. E “problema” cu minister tin defacto ta e hecho cu e docentenan cu ta traha na OAA tambe ta traha den dia y esaki ta afecta e trabao di e docente mes pa duna un bon eseñanza na e muchanan y e ora e minister ta considera e trabao anochi como un “side job”. Akinan Sr. Rasmijn a mustra cu esey no ta completamente berdad pasobra e mes tin hopi aña trahando mainta y anochi y esaki no a afecte den nada. E cos ta cu no ta tur dia ta traha den dia y anochi kiermen no ta algo di otro mundo cu mester bai asina asegera y si e cos aki a draai pa aña caba anto e ora kico ta e problema awo, segun Sr. Rasmijn. Minister ta papia di placa y cu e docentenan aki ta costa hopi placa, akinan Sr. Rasmijn a declara cu enseñanza ta costa placa anto esey ta loke minister kier haci ta bezuinig y el a papia cu e por bezuinig te cu 28 miyon Florin anto e ora ta bisa cu e lo kier kita 28 miyon Florin for di enseñanza??? “Ta net enseñanza ta e pilar di bo hendenan pasobra no ta guia y duna les na tur e hendenan cu awe bo ta mira como Parlamentario, minister, dokter of abogado ta e trabao cu nos a haci pa tur hende por a bira e hendenan cu nan ta awendia”, Sr. Rasmijn a sigui bisa.

