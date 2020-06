Grupo di Arubiano pega na Venezuela contento cu por regresa Aruba bek

For di dia cu Gobierno Venezolano a dal fronteranan cera cu ningun vuelo ta sali o drenta e pais tabata tin un grupo grandi di mas cu 40 persona pega na Venezuela. Tanto Arubiano y esnan Venezolano cu tin paspoort Hulandes cu tabata di vakantie of pa un control medico. Dianan tabata pasa y hopi di e personanan pega na Venezuela tabata drenta panico. Na algun ocasion cu negosacion entre Aruba, embahada Hulandes y Venezuela tabata cla pa laga un avion di repatriacion bin Aruba pero gobierno oranan prome a cancela esaki. Lunanan a pasa, y Algun persona nan placa a caba for di April pa Mei.

Pero debi cu a habri un chat group via Whatsapp, e grupo di mas cu 40 persona tabata intercambia informacion y te hasta yuda otro con pa haya placa presta pa asina sigui come etc. Tin dia e grupo tabata desespera debi no tabata haya informacion di e personal di Gobierno pero tabata mas bien cu tur cos tabata curu unda e Gobierno di Venezuela no tabata duna oido pa e yudansa. Na Juni hunto cu embahada Hulandes a logra pa cera un vuelo di repatriacion pa diasabra 20 Juni.

E grupo ta contento a logra haya taxi algun dia prome y awe diabierna ya nan ta na espera pa asina drenta paden na Airport pa diasabra mainta nan ta bek na Aruba cerca nan famia pero lo tin cu drenta cuarentena.

