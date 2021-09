Grupo contra vacuna preocupa cu ta trapa nan derecho y descrimina nan

Diadomingo atardi un grupo considerable di personan precupa cu e situacion di Vacuna y e influencia riba nos libertad, a organisa un manifestacion, unda a sali for di Plaza Betico Croes, direcion Wilhelmina Park.

Aki ta trata di un Grupo cu tin nan mesun pagina riba Facebook bou di e nomber di ACVA y tambe riba Telegram. E grupo a keda lanta special pa esnan cu no a vacuna, no kier vacuna pa varios motibo, pero tambe pasobra a ripara e tendencia cu mas y mas posible consecuencia por surgi pa esnan cu no kier vacuna.

Nan ta topa hunto riba Facebook y Telegram y comparti noticia y informacion cu e medianan regular en general no ta publicando.

Ta cuestiona e forma “eenzijdig” di trece noticia y ta pidi pa ta mas honesto den trece noticia y duna e otro banda di medaya tambe.

A ripara cu debi na falta di informacion di otro banda, mas y mas hende a cuminsa haya miedo y doñonan di trabou ta intimida nan trahadonan pa tuma e vacuna cu e menasa, cu si e trahadonan no tuma e vacuna, por wordo kita for di trabou.

Ta wordo papia cu establecimentonan mester exigi prueba di vacunacion pa hende por drenta. Cu esnan cu no ta vacuna mester paga tur gasto nan so en caso nan bira malo. Mas y mas lugarnan cu ta busca hende pa traha pa nan, ta exigi prueba di vacunacion. Y tur esey ta bay encontra di e Staatsregeling di Aruba, cu ta protege e derechonan y libertad di tur hende y cu ta prohibi cualkier descriminacion. Entre otro p’esey a organisa un manifestacion pa asina trece nan preocupacion dilanti.

A enfatisa cu nan no ta stop niun hende di vacuna. Nan ta kere cu cada ken na Aruba mester ta liber pa tuma nan mesun decishion si nan kier vacuna of no kier vacuna. E grupo di ACVA bou guiansa di Max Arends y Zulaika Croes ta boga pa cada banda respeta cada ken su descishion.

E grupo mes a sali for di Plaza Betico Croes y a cana bay direcion Wilhelmina Park. E grupo tabata consisti di varios persona cu pa varios motibo no ta vacuna y of no kier vacuna ainda. Algun politico tambe a join e grupo, entrenan e Politico nobo Edmar Gietel y Ricardo Croes.

Nan no a organisa e manifesto, pero si a bin apoya y a cana hunto cu e grupo pa Wilhelmina Park unda Sr. Ricardo Croes a tuma e libertad di duna un speech chikito na esnan presente pa encourasha nan den nan causa.

Na Amsterdam Hulanda riba e mesun fecha di 5 di September, tambe tabata tin un grupo grandi a bini hunto pa e mesun causa cu esun di Aruba. Na Hulanda e medianan social a estima e cantidad di manifestantenan riba 20.000 hende, pero segun otro informenan no confirma, e cifranan ta hopi mas halto.

Na Aruba poco poco e grupo ta creciendo unda hopi hende a regret di a tuma e promer shot y ta buscando un manera pa connecta cu e grupo aki.

Ta considera e manifestacion un exito completo y ta pidi pa prepara pa e next evento cu lo ta en conexion cu otro paisnan rond mundo.

