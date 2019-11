“Groot Alarm” na Schiphol tabata un “fout”

Schiphol a conoce un “Groot Alarm” awe despues cu pa accidente un hende a primi e boton di alarma riba un avion di Air Europa. E situacion aki a conduci na un caos total caminda tur ekipo di asistencia y di rescate a wordo activa tambe pa duna asistencia. Hasta Schiphol a wordo sera totalmente durante e momentonan ey. E compania Spaño, Air Europa a duna su disculpanan pa e “error” aki, “Nos ta lamenta e cos aki masha hopi mes”. E avion mientrastanto despues a lanta vuelo y sigui cu su ruta normal. Koninklijke Marechaussee a meldt den prome insante un “situacion sospechoso” abordo di un avion cu pa 7’or di anochi mester a lanta vuelo pa Madrid, Spaña. Tabatin alrededor di 20 pasahero abordo cu no por a bai niun caminda. Despues di investigacionnan cu a durante algo mas cu 1 ora y mey, nan por a sali for di e avion. Pa un tempo basta largo a keda indefini kico realmente ta pasando pero informacion cu tabata sali tambe cu for di e cockpit di e avion tabatin un alarma grandi. Hasta arestatie team fuertemente arma a wordo manda pa e sitio y a bai mesora den accion pa e alarma cu a keda activa. Finalmente a keda comproba cu no tabata nada di un secuestro of algo parecido, sino mas bien pa accidente un hende a primi e boton di alarma aki. Mas cu claro e “fout” aki tin consecuencianan financiero bastante grandi ya cu tur team di ayudo y rescate a wordo activa, polis, y hasta dos helicopter pa atende heridonan cu trauma a wordo manda pa e sitio. Y sin papia ainda di e otro vuelonan cu a conoce retraso den nan vuelonan y pasaheronan cu a keda perhudica pa e “fout” aki. No tabatin vuelonan cu a cancela pero si tabatin hopi retraso. No ta conoci ki paso autoridadnan lo tuma contra e aeroliña aki pa e causa un caos grandi na momentonan druk na Schiphol.

