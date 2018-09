Grita pa haya rapport pero ta biaha bay afo

Parlamentario Endy Croes tabata skerpi ayera den reunion publico di Parlamento alrespecto coleganan Parlamentario cu ta uza cheap shot practicando un politica anticua. Kico ta e caso real?

Parlamentarionan di Coalicion a yama gobierno den un reunion publico pa duna cuenta riba nan maneho riba e prome 6 lunanan di aña. Pa prome biaha den historia cu esaki ta tuma lugar controlando gobierno pa no haya sorpresa na final di aña. Marlon Sneek tin algun siman ta grita den conferencia den cas di partido AVP cu e kier wak uitvoeringsrapportage di eerste y tweede kwartaal y e kier mira conseho di CAFT riba e reportahenan aki. Endy Croes a splica cu desde 4 di Juni tin e reportahenan cu a drenta Parlamento pero Parlamentarionan di AVP nunca ta na pia di trabao y pues ta di compronde cu nan ta grita den bashi for di cas di partido. Sinembargo awor cu Parlamento a yama reunion publico pa hustamente debati riba e uitvoeringsrapportagenan aki di eerste y tweede kwartaal y tambe trata e reaccionnan di CAFT riba eerste y tweede uitvoeringsrapportage 2018, Marlon Sneek a briya cu su ausencia.

Biahamento den business class

Marlon Sneek a presenta den Parlamento parti mainta un rato so pa regla su detayenan di biahe y a sali pa Argentina pa Parlatino anto biahando den Business Class gastando 10 mil florin di e pueblo aki. No tabata tin ni e decencia pa scucha Ministernan contesta tur su preguntanan cu e mes a haci siman pasa. E rato cu el a core drenta Parlamento pa colmo ni mea e tabata tin bisti y esaki tabata bisto. Kisas mucho pura pa biaha? Crioyamente bisa: Shon Coochi cayente. Parlamentario Endy Croes a haya falta tambe di Candelaria y Benny Sevinger den sala y a puntra Griffier alrespecto nan paradero y a resulta cu e dosnan aki desde dialuna caba tambe a bay Argentina bulando den business class. Pues momento bo mester t’ey mes bo a scoge pa un biahe prome cu haci bo trabao.

Djodjo riba custia di pueblo

Endy Croes a splica cu e tambe ta den un comision y a pidi Parlamento pa book su persona den economic class mirando e crisis cu nos ta aden y momento cu reunion di Parlamento a wordo yama riba e fecha aki mesora a pidi parlamento pa cancela su vuelo y raporta na Parlatino cu e no lo bay pasobra interes di Aruba ta na prome lugar. Net Benny y Candelaria cu casi nunca ta na pia di trabao ta probecha di nos sistema di Parlamento enbes di haci nan trabao aki na Aruba. Parlamentario Endy Croes lo bay traha riba e sistema unda Parlamentarionan cu No ta presenta na trabao ta perde nan derecho pa biaha pa representa Aruba den cualkier comision internacional. Bagamunderia mester yega su fin. Esnan cu a hundi e pais aki causando e desaster financiero y e Mega Debe ta esunnan promer den rij y kier sigui djodjo riba custia di e pueblo aki. Berdad AVP no ta “give a damn”!!!

