Un carta den nomber di varios gremio, den cual nos ta aclaria cu nos NO a aproba e rapport final di “Level Playing Field” di Oktober 2022. Loke si nos tur a aproba ta un declaracion (encl. 1) pa laga hasi un onderzoek y traha un rapport. Ora e rapport a keda cla nos como gremio no a aproba e rapport final, pasobra nos no tawata di acuerdo cu tur punto presenta den e rapport. Al final KVK a manda e rapport sin aprobacion di tur gremio y nan inclui e lista di firma di e declaracion original (encl 2). E declaracion original no ta representa aprobacion di e rapport. Nos ta spera MinPres tuma consideracion di nos carta adhunto.