Gregory Millard candidato nobo riba lista di POR

POR, E Forsa Nobo, ta confirma cu hopi orguyo cu The People’s Champ, Gregory Milliard, ta subi su lista como candidato pa eleccion di 22 di september. Determinacion, disciplina, amor pa bo prohimo y e postura di un berdadero campeon sigur POR!

E rumor cu a cay manera un bom den nos comunidad ta berdad. Aruba su campeon di MMA, Gregory Milliard, a tuma e decision pa drenta arena politico y join e team dinamico di POR. Su trayectoria ta uno cu a conoce cantidad di retonan cual Gregory a logra di surpasa, mustrando caracter y curashi. E mes lo bisabo cu e ta un mucha di bario, cu a lanta for di nada y mester a traha duro pa cada victoria den su bida, ambos paden y pafo di ring. Nada tabata facil pa Gregory Milliard. Ela traha como bouncer y den construccion pa sostene su mes y pa yega na su soño. Semper ela sigui su pasion, dedicando su mes na dje, pa finalmente yega te na porta di UFC, e entidad mas halto den su ramo di deporte. Gregory su storia ta uno tipicamente y orguyosamente Arubiano. Cu of sin facilidad di train, material of medionan financiero, semper ela logra haya un caminda pa logra su metanan. Awor cu e ta tata di famia y despues di cuater aña trahando voluntariamente cu nos hobennan den bario y na scol, e ta cla pa hiba su aporte na nos comunidd na un otro nivel. Den esaki ela haya un cas pa su ambicion y su ideanan den e plataforma politico di POR.

Gregory Milliard su meta como candidato ta pa enfoca riba nos hobennan y pa conscientisa nan di e beneficionan di deporte. Den su trabou voluntario el a combersa entre otro cu profesionalnan den educacion y ela mira un necesidad grandi entre e muchanan den bario, y particularmente e cantidad grandi cu ta bin for di un hogar cu un mayor so. Su mensahe pa nan ta pa ambia pa mas y cu nan tambe por logra realisa cualkier soño cu nan tin pa nan futuro, no obstante for di unda nan ta bin of kico nan situacion actual ta. Gregory su punto di salida semper tabata cu the sky is the limit. Esey e kier inspira den e hobennan cu awor kizas ta riba caya, coriendo riesgo pa cay den mal caminda. Gregory tambe tabata un di nan y a logra haya un carera exitoso como MMA-fighter, promotor y entrepeneur cu su mesun gym. Dia cu ela perde pelea, e no a keha of traha smoes pa su mes. Ela bay bek den gym, pidi pa un rematch y ela gana e rematch riba su suela natal. Esey, mas cu e faha mes, ta e marca di un berdadero campeon.

Gregory Milliard ta kere den drenta activamente den bario y duna hobennan e oportunidad pa participa den deporte. Mamanan soltero cu tiki recurso mester haya tur e asistencia necesario pa por laga nan yiunan haci deporte. E lesnan di amistad y disciplina cu deporte ta duna e hobennan riba termino cortico y largo ta yuda baha e cantidad di dropouts y ta haci barionan mas sigur pa habitantenan y nos isla mas safe pa bishitantenan. Gregory ta kere fuertemente den integracion di imigrantenan den nos comunidad. Como Arubiano nobo nan tambe merece oportunidadnan pa por crece sin wordo discrimina. Pero e mensahe mas fuerte cu The People’s Champ kier fomenta den e campaña cu ainda tin nos dilanti ta esun di union y di curashi. Cada biaha cu ela drenta ring, Gregory Milliard a core un riesgo grandi. Pero cu miedo den bo curpa bo no ta gana. Mas ainda si e miedo aki ta traduci su mes den negativismo y desunion. Tur hende mester bringa pa su mesun pan, pero esaki no kiermen cu mester kibra otro, por ehempel pa via di diferencianan politico. Talento tin pa sobra na Aruba. Nos hendenan por logra cualkier meta y bati cualkier contrincante of obstaculo cu nos ta haya nos dilanti. Gregory Milliard indiscutiblemente ta ehempel bibo di esaki. E ta mustra dia aden y dia afo cu Aruba POR!